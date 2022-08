Breitband-Internet

connect-Netztest: Magenta setzt Siegesserie fort

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 30.08.2022

Beim connect-Netztest für Breitband-Internet-Zugänge erreichte Magenta Telekom als einziger Anbieter die Bewertung "überragend". (© Magenta)

Bereits zum vierten Mal in Folge konnte Magenta den renommierten connect-Netztest für sich entscheiden. Der Betreiber erhielt mit 956 von 1000 möglichen Punkten die Note überragend. Für den Netztest wurden Breitband-Internet via DSL-, Kabel und Fiber-to-the-Home (FTTH) bewertet.

Magenta verweist bei der Wertung der bundesweit tätigen Betreibern A1 und Drei auf den zweiten und dritten Platz und lässt auch die regionalen Anbieter hinter sich. Als einziger Internetanbieter erreicht Magenta Telekom die Bestnote „überragend“. Die Wertung setzt sich aus den Kategorien Daten, Web Services und Web TV zusammen. In allen drei Bereichen erhielt das Magenta Highspeed-Internet von den Testern von connect demnach die besten Bewertungen.

Die Bilanz der connect-Redaktion fällt für Magenta äußerst positiv aus: „Auch in der Katego­rie Web-Services zeigt Magenta mit den kürzesten DNS-Auflösungszeiten und (gemeinsam mit der Salzburg AG) den kürzesten Downloadzeiten der ETSI-Kepler-Referenzseite, den zweitschnellsten Gaming- Pings gemeinsam mit Kabelplus und nach der Salzburg AG sowie sehr guten VoIP-Ergebnissen eine Topleistung. Auch in der Kategorie Web-TV erzielt der Anbieter ex­zellente Resultate. Ein verdienter Testsieg!“

Weiterer Ausbau

Geht es nach Volker Libovsky, CTIO Magenta Telekom, so wird Magenta seine Führungsrolle in punkto Highspeed-Internet in den nächsten Jahren weiter ausbauen: „Wir haben erst vor Kurzem angekündigt, in den nächsten Jahren zwei Milliarden Euro in den Gigabit-Ausbau zu stecken. Mit Hilfe eines Joint Ventures mit Meridiam werden wir bis 2030 mehr als 2,5 Millionen Haushalte und Betriebe mit Gigabit-Internet versorgen können. Der erneute connect-Testsieg bestärkt uns in unserem Vorhaben.“ Schon heute ist Magenta Österreichs größter Gigabit-Anbieter und stellt mit seinem Glasfaser- und Koaxialkabelnetz zirka 75 Prozent aller österreichischen Gigabit-Anschlüsse. Schon jetzt besteht das Kabelnetz zu mehr als 90 Prozent aus Glasfaser.