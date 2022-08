Nachfrage im Juli um das 22-fache gestiegen

Geizhals.at: Nachfrage nach Heizgeräten explodierte im Juli

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 30.08.2022

Statt Klimageräten wurden diesen Sommer insbesonsdere Heizgeräte gesucht. Tatsächlich haben die User auf Geizhals.at diesen Juli 22-mal so oft nach Heizgeräten gesucht wie im Juli des Vorjahres. (© Geizhals)

Trotz des Rekordsommers mit Höchsttemperaturen über 37 Grad zeigen aktuelle Analysen von Geizhals.at einen überraschenden Trend auf: Besonders gefragt sind in diesem Sommer Geräte, die heizen, anstatt zu kühlen. „Die Angst vor einem kalten Winter scheint die Bevölkerung selbst an Hitzetagen sehr zu beschäftigen. Im Zeitraum zwischen 9. und 14. Juli war das besonders stark zu merken.“, so Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at.

Dass die Nachfrage nach Klimageräten im Sommer steigt, ist wenig überraschend. Sehr wohl allerdings, dass ausgerechnet der Bedarf an Heizgeräten massiv angestiegen ist. Konkret haben die User auf Geizhals.at diesen Juli 22-mal so oft nach Heizgeräten gesucht wie im Juli des Vorjahres. An einzelnen Tagen überstieg die Nachfrage nach Heizgeräten jene nach Kühlgeräten teilweise sogar um das Doppelte bis Dreifache. Im August blieb die Nachfrage weiterhin überdurchschnittlich hoch.

Während die User auf Geizhals.at im Juli 2021 rund 8.000-mal nach Kühlgeräten – also mobilen und Split-Geräten sowie Ventilatoren – gesucht haben, ergab die Analyse im Juli 2022 ganze 15.080 Abfragen, was beinahe einer Verdoppelung entspricht. Insbesondere Split-Klimageräte und Ventilatoren haben stark zugelegt. Von den rund 1.000 auf Geizhals.at gelisteten Heizgeräten zwischen rund 13 bis 5.400 Euro gehen laut Analyse die meisten auf DeLongi, Sonnenkönig und Marmony zurück.