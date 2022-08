Smart Home

Gigaset wird Home Connect Plus-Partner

Telekom Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 31.08.2022

Seit rund 1,5 Jahren existiert die Home Connect Plus App. Diese ermöglicht es, unterschiedliche Smart Home-Geräte und komplette Systeme verschiedener Hersteller miteinander zu verknüpfen. Ab sofort ist auch der deutsche Hersteller Gigaset mit seinem umfangreichen Portfolio an Sicherheits-, Komfort und Energielösungen Bestandteil des Home Connect-Partnernetzwerks. Gigaset-Kunden können so ihre existierende Lösung durch das Angebot anderer Hersteller erweitern.

Gigaset zählt zu den europäischen Smart Home-Pionieren. Bereits seit 2012 ist Anbieter mit seinen Lösungen auf dem Massenmarkt. „Gigaset bietet ein sehr umfangreiches Portfolio an. Die wichtigsten Produktbereiche sind Sicherheit, Energiemanagement und Komfort“, so Michael Adamik, Geschäftsführer von Gigaset Österreich. „In der Vergangenheit war es jedoch langwierig und aufwendig Partner in der eigenen App einzubinden. Bei Kundinnen und Kunden traf dies oft auf Unverständnis. Fakt ist, ein smartes Zuhause besteht meist aus unterschiedlichsten Geräten – auch von verschiedenen Herstellern. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir ab sofort mit Home Connect Plus kooperieren, um unseren Nutzern eine einfache und personalisierte Möglichkeit zu bieten, unterschiedliche Smart Home Geräte zu verbinden und zu steuern.“

Smarte Software

Die Home Connect Plus App steuert die Interaktionen zwischen verschiedenen Smart Home Systemen zentral. Ebenso können Gerätefunktionen gesteuert und Routineaufgaben automatisiert werden. Die App ist kostenlos und sowohl mit Android als auch iOS kompatibel. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten. Das Team hinter Home Connect Plus ist ein unabhängiges Start-Up der Robert Bosch GmbH und sieht die Zukunft von Smart Home ganzheitlich.

Gigaset sieht in den erweiterten Möglichkeiten der Home Connect Plus App einen großen Vorteil für seine Kunden. Damit sei Gigaset nun ebenfalls Teil des Netzwerkes namhafter Partner wie Philips Hue, Bosch, Sonos, Tado oder Homematic IP. Auf der Partnerübersicht von Home Connect Plus findet sich das komplette Portfolio in den Kategorien Beleuchtung & Schalter, Heizung & Thermostate, Alarmsysteme, Kameras & Türklingeln sowie Steckdosen.

Szenarien

Damit lassen sich auch über die Begrenzungen im Portfolio einzelner Hersteller Anwendungsszenarien entwickeln. So ist es möglich z.B. Alarmanlage und Lichtsteuerung von Gigaset über die Home Connect Plus App mit Smart Home Geräten zur Rollladen- oder Gartensteuerung verbinden. So ist es nun zum Beispiel möglich eine „Haus verlassen“ Routine zu erstellen. Wird das smarte Türschloss verschlossen, gehen automatisch Lampen aus, die smarten Thermostate an den Heizkörpern regulieren auf 18° C und der smarte Saugrobotter startet seine Runde. So wird weder Energie noch bares Geld verschwendet und die Gebäudereinigung findet statt, während man abwesend ist.

„Smart Home wird zukünftig mehr sein als eine technische Spielerei. Mit Home Connect Plus wollen wir die smarte Vernetzung und Orchestrierung von Geräten schon heute zum Teil der Lebensrealität machen. Dies geht nur im Zusammenspiel mit vielen Partnern, und wir freuen uns, auch Gigaset, als das deutsche Telekommunikationsunternehmen, in unserem Netzwerk begrüßen zu können“, erklärt Lauri Pesonen, CEO der Residential IoT Services GmbH, dem Unternehmen hinter Home Connect Plus.