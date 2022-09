Smart Life in Linz

Nedis auf den EFHT: Viel zu entdecken

Multimedia Hausgeräte | 1 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 31.08.2022

Nedis finden Sie auf den EFHT auf Stand Nr. B-101.

In wenigen Wochen ist es soweit: Die Elektrofachhandelstage in Linz finden statt und mit dabei ist auch Nedis. Der Zubehörprofi zeigt dabei unter anderem das umfangreiche Nedis SmartLife Sortiment, in dem sich – passend zum bevorstehenden Winter – auch smarte WLAN Weihnachtsbeleuchtung findet. Und auch in den Bereichen Kleingeräte, Sound & Vision und Mobile & Media gibt es viel Neues zu entdecken.

Auf den Elektrofachhandelstagen, die am 23. und 24. September im Design Center Linz stattfinden, packt Nedis aus wie nie zuvor. „Wir präsentieren auf unserem neuen Messestand sehr viele neue Sortimente und Produkte“, berichtet GF Mario Knapp. Einer der Schwerpunkte wird das Nedis SmartLife Sortiment. Neu darin findet sich ein

umfangreiches Programm an smarter, dekorativer Weihnachtsbeleuchtung. Darüber hinaus gibt es eine neue Reihe von Standard-Weihnachtslichtern. Für beide Sortimente wurden verkaufsunterstützende Displays entwickelt, die ebenfalls auf der Messe präsentiert werden.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt Nedis bei den EFHT auf Haushaltskleingeräte. Knapp berichtet: „Es gibt viele neue Artikel, die wir auf der Messe vorstellen werden.“ Bei den Saisonartikeln liegt der Fokus auf den neuen Heizgeräten. Auch hier gibt es zahlreiche neue Modelle.

Neues gibt es auch im Bereich Verpackung, so ist nun das gesamte Kabelsortiment in umweltfreundlicher Verpackung erhältlich. Und apropos Kabel: „Auf der Messe zeigen wir nicht nur das Standard Fresh Green- und Stylish Titanium-Sortiment, sondern werden auch die ersten Muster der neuen Nedis Profigold-Verpackung präsentieren. Außerdem gibt es neue Artikel in den Bereichen Sound & Vision und Mobile & Media. Zudem stellen wir unser neues Lichtkonzept vor“, so Knapp.

Es gibt also einiges zu entdecken bei Nedis auf den EFHT. Der Zubehörprofi, den Sie auf Stand Nr. B-101 finden, freut sich auf Ihren Besuch.