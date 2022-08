19. und 20. Oktober

OVE-Energietechnik-Tagung 2022

31.08.2022

Der jährliche Branchentreff für die Energietechnik findet dieses Jahr am 19. und 20. Oktober in der Seifenfabrik in Graz statt. Im Mittelpunkt der OVE-Energietechnik-Tagung 2022 stehen aktuelle Entwicklungen im Bereich Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, innovative Speichertechnologien, strombasierte Prozesse für Industrie und Gewerbe sowie die neuen Herausforderungen durch die Situation im Gassektor. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.

Die Energiewende mit dem massiven Ausbau von Erneuerbaren Energien bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Auch die Dekarbonisierung von industriellen Prozessen sowie die aktuelle Situation im Gassektor erfordern innovative Lösungen. Im Rahmen der OVE-Energietechnik-Tagung präsentieren Experten aus Wirtschaft und Forschung, Energieunternehmen, Netzbetreiber und Interessensvertretungen aktuelle Projekte, Forschungsergebnisse und Lösungsansätze. Keynote-Speaker Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark AG, stellt zum Auftakt der Tagung die Bedeutung des Netzausbaus für die Energiewende in den Mittelpunkt seiner Keynote. E-Control- Vorstand Alfons Haber wird auf die Anwendungsmöglichkeiten neuer Technologien und die möglichen Entwicklungen bis 2030 eingehen. Danach stehen die Energieträger Windkraft und Photovoltaik im Zentrum: Vera Immitzer, Geschäftsführerin von Photovoltaic Austria, wird die Potentiale der Photovoltaik als „Big Player“ der Energiewende, aber auch die Herausforderungen am Weg zu einer vollständig erneuerbaren Stromversorgung aufzeigen. Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, wird die langfristige Perspektive der Windkraft in Österreich beleuchten. Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze, wird über Herausforderungen beim Gasausstieg aus dem Raumwärmemarkt sprechen. Forschungs- und Pilotprojekte Welche Auswirkungen hat die Integration von Elektromobilität in unser Stromnetz auf Netzstabilität und Versorgungssicherheit? Wie können Industrieunternehmen auf Basis von strombasierten Prozessen fossile Energieträger ersetzen und klimaneutral werden? Warum braucht es den Ausbau von Speicherkapazitäten und welche neuen Technologien können diese sicherstellen? Mit diesen Fragestellungen befasst sich die OVE-Energietechnik-Tagung 2022 schwerpunktmäßig. Anhand von aktuellen Forschungs- und Pilotprojekten werden mögliche Lösungen vorgestellt und mit Vertreter:innen der österreichischen Forschungsinstitutionen diskutiert.

Details und Anmeldung Die Teilnahme an der OVE-Energietechnik-Tagung ist sowohl in Präsenz als auch online möglich. Im Rahmen einer Abendveranstaltung werden die OVE-Energietechnik-Preise sowie der Prof. Werner Rieder-Preis vergeben. Alle Veranstaltungsdetails, das komplette Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.energietechnik-tagung.at.