Unverblümt schön: Thymian-Grün mit gehämmertem Kupfer

Neu ab September: KitchenAid Blossom

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 01.09.2022

Die KitchenAid Küchenmaschine im neuen Blossom-Design.

KitchenAid stellt eine neue Edition der bekannten Küchenmaschine vor: „Blossom“ wird sie genannt und sie präsentiert sich in zartem Thymian-Grün in Kombination mit dem Trendmaterial Kupfer.

Die neuen Design-Serien von KitchenAid werden von vielen Fans immer mit Spannung erwartet. Nun ist es wieder soweit: Die amerikanische Marke präsentiert „Blossom“, eine sehr prachtvolle Edition der ikonischen Küchenmaschine.

KitchenAid beschreibt: „Der sanfte, satinierte Grünton des Korpus, die minimalistischen botanischen Akzente auf dem Trimmband sowie die feine, organische Form der Nabenabdeckung sind von der fabelhaften Welt der Kräuterblüten inspiriert. Ein weiterer Hingucker ist die hochwertige Rührschüssel aus gehämmertem Kupfer, die mit der Zeit eine einzigartige Patina entwickelt. Dieser natürliche Prozess macht sie zu einem Unikat, der seine eigene Geschichte erzählt. Wer lieber die Brillanz des Metalls behalten möchte, kann es mit einer Spezialpolitur auf Hochglanz bringen. So oder so erstrahlt die Blossom Küchenmaschine in voller Blüte auf jedem Küchentresen und sorgt für unvergessliche Momente beim Kochen, Backen und Experimentieren.“

KitchenAid Küchenmaschine BLOSSOM (5KSM180LEELB) hat eine UVP von 869,00 Euro.