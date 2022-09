Gefriergeräte mit EEK „A“ und „B“, mit größerem Innenraum und „effektivem Ressourcenschutz“

Neu: Liebherr präsentiert BluRoX

02.09.2022

BluRoX von Liebherr bietet höhere Energieeffizienz, mehr Volumen und ein kreislauffähiges Produktdesign.

Liebherr- Hausgeräte wird sein Angebot an Gefriergeräten ab Jänner 2023 um Modelle mit kreislauffähiger Vakuum-Perlit-Technologie zur „besonders energieeffizienten Isolierung“ erweitern. Die innovative Technologie trägt den Namen „BluRoX“ und ermöglicht die Herstellung von Gefriergeräten mit der Energieeffizienzklasse „A“ und „B“ - erstmals. Darüber hinaus bewirkt der von BluRoX in Kühl- und Gefriergeräten ein größeres Innenraum-Volumen und effektiven Ressourcenschutz dank Kreislauffähigkeit. BluRoX wird auf der IFA 2022 vorgestellt.

„Unsere Weltneuheit BluRoX ermöglicht die Herstellung von Kühl- und Gefriergeräten mit bisher unerreichten Energieeffizienzklassen. Damit beweist Liebherr als Spezialist für Kühlen und Gefrieren erneut seine hohe Innovationskraft und bewegt sich weiter konsequent in Richtung Kreislaufwirtschaft“, sagt Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH

Funktionsweise und Vorteile von BluRoX

BluRoX nutzt zur Isolierung anstatt der herkömmlichen Schaumelemente ein Vakuum in Verbindung mit fein gemahlenem Lavagestein, so genanntem Perlit. Liebherr erklärt: „Ein Vakuum bietet energietechnisch die bestmögliche Isolierung. Perlit besitzt aufgrund seiner kristallinen Mikrostruktur eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Durch diese Kombination entsteht eine unübertroffen energieeffiziente und gleichzeitig kompakte Lösung zur Kälteisolierung. Wegen der besonders effektiven Dämmung können die Wände eines BluRoX-Gefrierschranks um etwa ein Drittel dünner konstruieren werden, als die Wände eines herkömmlichen schaumisolierten Geräts. Bei einem vollständig mit Vakuum-Perlit- Technologie ausgestatteten Gerät ist das Ergebnis ein um rund +25% größeres Fassungsvermögen im Vergleich zu Kühl- und Gefriergeräten mit denselben Außenmaßen.

Hinzu kommt: Der Rohstoff Perlit ist in nahezu unbegrenzter Menge verfügbar. Im Vergleich zur Herstellung herkömmlicher Isoliermaterialien aus erdölbasiertem Polyurethan nimmt der gesamte Prozess von der Gewinnung des Lavagesteins bis zu seiner Nutzung als Dämmmaterial weniger Ressourcen in Anspruch. Perlit kann am Ende der Lebensdauer eines BluRoX-Kühl- oder Gefriergeräts entfernt und ohne wesentliche Aufbereitung wiederverwendet werden. Weil die BluRoX-Isolierung außerdem nicht mit den umliegenden Komponenten verklebt ist, können auch die Außenhülle und der Innenbehälter leicht aufbereitet und wiederverwendet werden.“

BluRoX-Hybrid-Gerät macht den Anfang

In 2023 wird Liebherr zunächst ein Gefriergerät auf den Markt bringen, bei dem die Tür mit der patentierten BluRoX-Technologie ausgestattet sein wird. Die Wände dieses Hybrid-Modells FNb 5056 werden durch die herkömmliche Schaumisolierung gedämmt. Schon dieses Gefriergerät wird als „weltweit erstes seiner Art“, wie Liebherr sagt die Effizienzklasse „B“ gemäß neuem EU-Energielabel besitzen. Im Laufe der nächsten zwei Jahre möchte Liebherr dann den ersten vollständig mit Vakuum-Perlit-Technologie ausgestatteten BluRoX-Gefrierschrank präsentieren. Dieses Gerät wird wie oben erklärt noch energieeffizienter sein und ein um ca. 25% größeres Volumen haben.

Energieeffizienz für Konsumenten besonders wichtig

Liebherr sagt: „Für immer mehr Menschen ist ein nachhaltiger Lebensstil von zentraler Bedeutung. Sie wollen Energie sparen und Ressourcen schonen. Mit unseren besonders energieeffizienten und kreislauffähigen BluRoX-Gefriergeräten erfüllen wir den Wunsch einer wachsenden Zahl von Verbrauchern, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Für die meisten von ihnen ist laut GfK die Energieeffizienz das ausschlaggebende Kriterium bei der Kaufentscheidung.“