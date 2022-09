Editor's Choice Ab 1. September: Till Bickelmann ist Senior Director

Whirlpool/ Bauknecht: Neuer Geschäftsführer für Deutschland und Österreich

Hausgeräte | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 03.09.2022

Till Bickelmann ist neuer Geschäftsführer von Whirlpool/ Bauknecht Deutschland und ÖSterreich. (Foto: Whirlpool)

Whirlpool Österreich (und Deutschland) hat seit 1. September einen neuen Geschäftsführer. Till Bickelmann, derzeit Head of Marketing Northern Europe und Head of Sales & Marketing DACH, wurde zum Senior Director befördert und hat nun die Leitung des österreichischen und deutschen Marktes inne. Er berichtet in dieser Funktion an Jens-Christoph Bidlingmaier, VP Northern Europe Cluster.

Till Bickelmann ist seit 1. September 2022 neuer Geschäftsführer bei Whirlpool für Deutschland und Österreich. „Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit Till Bickelmann zusammenzuarbeiten. Seine stark wachstumsorientierte Denkweise und die langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Märkten werden uns helfen, unsere Marktposition in Deutschland und Österreich erfolgreich auszubauen“, sagt Jens-Christoph Bidlingmaier. „Till Bickelmann ist ein hochgeschätzter Kollege, der mit visionärem Blick seit Jahren einen wichtigen Beitrag zu unserer strategischen Entwicklung im Northern Europe Cluster leistet. Zusätzlich bringt er seine internationale Erfahrung sowie eine langjährige Expertise in Marketing und Vertrieb mit ein, um die Entwicklung der Marke Bauknecht und die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern noch weiter voranzutreiben und auszubauen.”

Bickelmann startete im Januar 2016 als Director Sales Retail der Bauknecht Hausgeräte GmbH. Er hat in dieser Funktion den Vertrieb neu ausgerichtet und die Handelspartnerschaften durch eine kanalorientierte Vertriebsstruktur erfolgreich intensiviert. Nachdem er im Jahr 2019 die Gesamtverantwortung für den Bereich Marketing DACH und ab 2020 zusätzlich die Position als Head of Marketing Northern Europe übernommen hat, wurde er im Oktober 2020 in die Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH berufen.

