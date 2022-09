Vernetzung für Unterhaltung sowie umwelt- und gesundheitsbewussten Lebensstil

IFA: Samsung zeigt seine Vision vom smarten Alltag

Multimedia Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 04.09.2022 |

Auf der IFA hat Samsung sein SmartThings-Plattform betont. (© Schebach)

Sie sind sprichwörtlich die zentralen Themen beim heurigen IFA-Auftritt von Samsung: Vernetzung und ein smarter sowie umweltbewusster Lebensstil. Dazu hat Samsung seiner SmartThings-Plattform den zentralen Ausstellungsbereich im City Booth auf der IFA gewidmet. Hardwareseitig zeigt Samsung Größe bei TVs sowie Sound und forciert sein Bespoke-Konzept im Bereich der Hausgeräte.

Umfassend vernetztes Wohnen und das intuitive Zusammenspiel der unterschiedlichen Geräte ist das Ziel. Samsung hat dazu seine SmartThings-App in nahezu alle Produktkategorien integriert. Diese ermöglicht es den Benutzern, ihre Samsung-Geräte sowie kompatible Produkte anderer Marken miteinander zu vernetzten. Samsung erhofft sich davon, dass die Kunden damit die Geräte zu Hause an ihre Bedürfnisse anpassen und neue Nutzungsszenarien erkunden. So lässt sich über SmartThings Energy der Energieverbrauch von Geräten über das Smartphone kontrollieren und steuern, wenn diese mit der SmartThings App verbunden sind. Darüber hinaus gibt SmartThings Energy auf der Basis individueller Gewohnheiten Empfehlungen zur kostensparenden Nutzung der Geräte. Der kostenlose Service ist am 30. August 2022 in Deutschland gestartet. Samsung hat es sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2023 alle Wi-Fi-fähigen Produkte von Samsung den SmartThings Energy-Service anbieten.

Außerdem hat Samsung das Entwicklungsprojekt „Netto-Null-Energie-Haus“ vorgestellt, das in Partnerschaft mit Qcells umgesetzt wird. Damit sollen Nutzer überwachen und steuern können, wie ihr Haushalt Energie aus Solarmodulen erzeugt, diese in Energiespeichern speichert und im Anschluss von Geräten, die mit SmartThings verbungen sind, optimiert verbraucht. Samsung arbeitet zudem mit ABB zusammen.

Zentralisiert

SmartThings Home Life zentralisiert alle bestehenden SmartThings-Dienste, einschließlich SmartThings Energy, SmartThings Cooking und SmartThings Clothing Care, in einem über das Smartphone zugänglichen Hub. Dieser ermöglicht es Kunden verschiedene Anwendungen in ihrem Zuhause zu steuern. Die Anwendungen können über verbundene Mobilgeräte wie Galaxy Smartphones oder die neueste Galaxy Watch5-Serie bedient werden.

TV

Auf der IFA 2022 zeigt Samsung wie sich die Rolle von Smart TVs im Alltag weiter verändern kann. Denn die Geräte können mit dem integrierten SmartThings Hub eine steuernde Rolle im Smart Home spielen, werden zum Begleiter für Homeoffice und Home-Fitness und verwandeln sich im Anschluss zum Gaming-Device. Dank des integrierten Gaming Hub klappt zudem das Streaming von Spielen direkt am TV ohne Konsole.

Dem Trend zu immer größeren Bildschirmdiagonalen hat Samsung auf der IFA mit dem Samsung QN100 Rechnung getragen. Der 4K NeoQLED-TV verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 247 cm und soll gegen Ende des Jahres in Deutschland auf den Markt kommen. Das Gerät ist mit Quantum Matrix Technologie ausgestattet. Quantum HDR 5000 und eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgen für beeindruckende Bilder. Außerdem sind Object Tracking Sound Pro und Dolby Atmos an Bord für raumfüllenden Klang.

Bespoke

Einen großen Bereich hat Samsung dieses Mal auf der IFA auch seinen Hausgeräten eingeräumt. Die Samsung Bespoke-Serie wird im zweiten Halbjahr 2022 um energieeffiziente Waschmaschinen und Trockner, smarte Backöfen und bunte Mikrowellen sowie im Kühlbereich um neue 4-türige French-Door-Modelle mit integriertem Beverage-Center erweitert.

Waschen

So werden die neuen Bespoke Waschmaschinen und der Trockner eine Reihe von KI-basierten Funktionen bieten, die den Energie-, Waschmittel- und Wassereinsatz reduzieren können und die Kleidung gleichzeitig schonend reinigen und trocknen sollen. Über die SmartThings Energy App kann der Energieverbrauch der vernetzbaren Geräte kontrolliert werden. Zudem gibt SmartThings Clothing Care Empfehlungen zur Behandlung der Wäsche und bietet verschiedene Routinen auf Basis des individuellen Nutzungsverhaltens. Die Farben der Bedienblenden im Bespoke-Design, die von Hellblau, über Silber bis hin zu Schwarz reichen, bringen dabei den ganzen Raum zum Strahlen.

Dabei verfügen die Waschmaschinen über die Energieeffizienzklasse A. Dank der neuen AI-Wash-Funktion nicht nur die erforderliche Menge Waschmittel und Wasser dosiert, sondern auch die Einweich-, Spül- und Schleuderzeiten kontinuierlich angepasst. Darüber hinaus erkennt die KI die jeweilige Textilart, das Gewicht der Kleidungsstücke sowie den Verschmutzungsgrad. Das sorgt für die passenden Waschergebnisse bei reduzierten Wasser- und Energieverbrauch.

Backöfen

Ebenfalls auf der IFA gezeigt werden die neuen Bespoke Backöfen. Hier dreht sich alles um das Thema ausgewogenes Kochen. Dazu unterstützen die Samsung Geräte u.a. Zubereitungsmöglichkeiten wie AirFry, Air Sous Vide und Dual Cook Steam, das gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte ermöglicht.

Der vernetzbare Backofen bietet mit der SmartThings Cooking App eine geführte Kocherfahrung und ermöglicht den Remote-Betrieb der Geräte. Über die neue SmartThings Energy-Funktion auf der SmartThings App kann außerdem der Stromverbrauch überwacht werden. Gleichzeitig setzt Samsung farbige Akzente: die Bespoke-Farbpalette reicht von Beige hin zu Schwarz oder Navy. Auch bei den neuen Bespoke Mikrowellen wird es bunt in der Küche: Pastellfarben, elegantes Anthrazit, oder Beige – für jeden Geschmack will Samsung etwas Passendes bieten.

Erstmalig gibt es in der Bespoke-Kühlfamilie ein 4-türiges French-Door-Modell in minimalistischem Design und der Farbkombination Clean White und Clean Navy. Er verfügt über ein innenliegendes Beverage Center mit Aroma Infusor, einen Dual Ice Maker für große und kleine Eiswürfel sowie getrennt regelbare Kältezonen für eine ideale Kühlung und Lagerung von Lebensmitteln. Der French Door ist ebenfalls netzfähig, weshalb sein Energieverbrauch mit SmartThings Energy überwacht werden kann.