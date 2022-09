Gesamtsieger im Bereich „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege"

Beurer überzeugt im mi-Leistungsspiegel

Kleingeräte | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 05.09.2022

Jahr für Jahr befragt „markt intern“ deutsche Fachhändler, wie zufrieden sie mit den Leistungen ihrer Lieferanten sind. Abgefragt werden mehrere Kategorien. Im Bereich „Personal Care, Rasierer und Zahnpflege“ holte Beurer den Titel zum achten Mal in Folge und gilt damit als „Fachhandelspartner Nummer 1“.

In der bundesweiten Fachhandelsbefragung von „markt intern“ beurteilen Fachhändler ihre Lieferanten unter anderem im Hinblick auf Produktqualität, Online-Strategie, Außendienstbetreuung, Sortimentspolitik und Fachhandelsorientierung. In sieben der insgesamt 13 abgefragten Kategorien belegte Beurer den ersten Platz, darunter neben der Fachhandelsorientierung auch in den Bereichen Sortimentspolitik, Lieferverhalten, Konditionen/Rabattsysteme, Reklamationsverhalten, Reparaturabwicklung/ Ersatzteilbetreuung und Schulungen. Mit deutlichem Vorsprung konnte Beurer in der Kategorie Fachhandelsorientierung überzeugen. Dies sei besonders den aktiven Maßnahmen zu verdanken, wie den Beurer Livestream-Events, dem Beurer Fachhandelsmagazin oder aber der Teilnahme an der Neuheiten-Roadshow HEPT, wie Beurer Geschäftsführer Sebastian Kebbe erklärte. „Dadurch haben wir nie den Kontakt zum Handel verloren.“

„Wir sind froh, dass wir uns endlich wieder persönlich mit Kunden und Partnern über Innovationen und Aktivitäten austauschen können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Fachhandel für uns schon immer klar im Fokus. Wir freuen uns über dieses wiederholt tolle Ergebnis in der Leistungsspiegel-Bewertung“, so Kebbe weiter.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Neuheiten und Innovationen den Nerv der Zeit treffen und auch in schwierigen Zeiten immer wieder für Nachfrage bei unseren Kunden sorgen. Zusammen mit der bekannt hohen Verfügbarkeit stehen wir so auch in der bevorstehenden Herbst- und Wintersaison unseren Kunden als verlässlicher Lieferant und nachhaltiger Partner zur Seite. Aufgrund der aktuell deutlich höheren Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich der Schmiegsamen Wärme empfehlen wir dem Handel, sich in diesem Jahr besonders frühzeitig hierauf einzustellen und Ware vorzubestellen“, sagt Markus Bisping Head of Sales Buying Groups. „Mit umfangreichen Werbemaßnahmen werden wir zusätzlich für Interesse sorgen“.

Im Rahmen der IFA wurde die offizielle Urkunde an Beurer Geschäftsführer Sebastian Kebbe, Marketingleiterin Kerstin Glanzer und Markus Bisping, Head of Sales Buying Groups übergeben.