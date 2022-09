Infrastruktur und Endgeräte

Kurt Manninger ist der neue Geschäftsführer von ZTE Austria

Dominik Schebach | 05.09.2022 | 0 |

Kurt Manninger übernimmt mit September 2022 die Funktion des Geschäftsführer bei ZTE Austria. Er ist damit künftig für knapp 80 Mitarbeiter beim österreichischen Ableger des globalen Technologie- und Telekomunternehmens ZTE Corporation verantwortlich. Mit der Ernennung eines Österreichers zum Geschäftsführer treibt ZTE seine Lokalisierungsstrategie weiter voran, internationale Talente mit starken lokalen Wurzeln für die jeweiligen Länder zu gewinnen.

Mit Manninger ist es ZTE Austria gelungen, einen erfahrenen Manager an Board zu holen, der in den letzten 25 Jahren diverse Funktionen im Telekommunikations-Sektor bekleidet hat. Zu Beginn seiner Karriere hatte Manninger maßgeblichen Anteil am nationalen und internationalen Aufbau des Handy-Geschäfts bei T-Mobile. Mehr als sechs Jahre lang war er als Sales Director eines namhaften Systemanbieters und zuletzt als Country Manager Österreich von Xiaomi tätig, wo er die Marke aufbaute und als starke Nummer 3 am österreichischen Smartphone-Markt etabliert hat.

„Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und bedanke mich für das Vertrauen, das mir die ZTE Corporation damit entgegenbringt. Unser Ziel ist es, die Position von ZTE in Österreich weiter zu stärken und den erfolgreichen Wachstumskurs auszubauen. Wir wollen mit maßgeschneiderten innovativen Technologien und mit einem Fokus auf lokale Partnerschaften die Digitalisierung in Österreich weiter vorantreiben. Im Bereich Consumer-Devices, Smart Devices und Smartphones hat ZTE enormes Potenzial – hier wollen wir künftig mit unseren Smartphones und Smart Devices noch mehr Österreicherinnen und Österreicher erreichen und technologischen Mehrwert generieren“, so Manninger.