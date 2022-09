Eyecatcher in 55 und 65 Zoll

Neue TV-Designikone: Loewe iconic

Mehr als ein Standard-Fernseher: der neue Design-TV Loewe iconic.

Mit dem Loewe iconic bringt die Kronacher Premium-Schmiede ein neues, beeindruckendes Design-TV-Modell. Dieses ist nicht nur ein hochwertiger Fernseher mit Soundsystem, sondern eine skulpturale, allumfassende Designikone, verfügbar in den Farbvarianten Graphite Grey sowie Clay White – und zudem Made in Germany.

Der Loewe iconic ist der vorläufige Höhepunkt aus der Symbiose der seit 2020 neu etablierten Audiokategorie von Loewe in Kombination mit der traditionellen TV-Kategorie. Er veredelt den Wohnraum mit seiner skulpturalen Form und macht aus dem Zuhause mehr als nur einen Raum zum Wohnen – es wird ein Ort, an dem man in Kunst, Handwerk und Kultur schwelgen kann, mit dem Loewe iconic als zentrales Element.

Basis ist die einzigartige, hochwertige Aufstelllösung aus Syno-Stone Material. Syno-Stone ist ein massiver Mineralwerkstoff, der langlebig und dank seiner porenlosen Oberfläche auch sehr hygienisch ist. Die schwungvolle und elegante Formsprache mit dem für Loewe selbstverständlichen 360°-Design passt ideal in kunstvolle und künstlerisch geprägte Interieurs und ist somit prädestiniert für alle, die einen Design-Klassiker der Zukunft erleben möchten. Kreiert wurde diese Aufstelllösung aus der deutschen Designschmiede des Hauses Loewe am Stammsitz in Kronach.

Zum einzigartigen Design kommen modernste TV- und Audio-Technologie. Zur Auswahl stehen zwei Varianten und OLED-Displays in den Bildschirmgrößen 55 und 65 Zoll. Zudem ist eine Soundbar formschön hinter der Stoffblende integriert. Damit lassen sich Bild und Ton perfekt genießen: Mit kunstvoll gestalteten, kalibrierten Farben und Tönen, Musik und Stimmen, die unglaublich lebensecht klingen.

Außergewöhnlich ist auch der Loewe Premium Service für diese besonderen TV-Modelle: der exklusive Aufstell- und Installationsservice durch einen spezialisierten Loewe Händler gehört zum Lieferumfang.

Modernste TV-Technik in zwei Varianten

Bei beiden stilistisch außergewöhnlichen TV-Modellen Loewe iconic.65 und Loewe iconic.55 sorgt die neueste OLED-Panel-Generation in Verbindung mit der für jedes Gerät individuell durchgeführten Einmessung für ein perfektes TV-Bild. Auf einer hochtechnisierten Produktionslinie am Loewe-Stammsitz Kronach gefertigt sind die ultra-hochauflösenden 4K OLED TVs bereits ab Werk kalibriert, sodass vom ersten Einschalten an eine exzellente Bildqualität garantiert ist. Auf Basis jahrzehntelang optimierter Algorithmen erreichen die Loewe iconic Modelle ein natürliches, harmonisches Bild und begeistert mit genussvollem Heimkino auf höchstem Niveau. HLG, HDR10 und Dolby Vision sorgen für Hochkontrastbilder und ein beeindruckendes Farbspektrum.

Für den Loewe iconic stehen zwei Chassis-Varianten zur Auswahl: SL5 und SL7. Beide werden in Deutschland entwickelt und produziert. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit und Reparierbarkeit aus und stehen so für hohe Nachhaltigkeit.

Die Variante SL5 bietet die Loewe dr+ Features: Lieblingssendungen können unkompliziert und im Handumdrehen aufgenommen werden, ohne externe USB-Festplatte. Der Loewe iconic mit SL 5 Chassis verfügt über eine 1 Terabyte große, integrierte dr+ Festplatte. Damit stehen nahezu unbegrenzte Aufnahmezeiten von TV-Sendungen zur Verfügung. Dank integriertem Zweikanal-System und Doppel-Tuner für alle Empfangswege können gleichzeitig zwei TV-Sendungen aufgenommen oder ein Programm angesehen und ein weiteres aufgezeichnet werden. Sendungen lassen sich zudem unterbrechen und später zeitversetzt fortführen. Im Aufnahmearchiv sind die Mitschnitte in einem übersichtlichen Vorschaubild jeweils mit Sendungstitel und Datum dargestellt. Ein Amazon Fire TV Stick 4K Max gehört zum Lieferumfang. Auch beim Ton bietet das SL5 Chassis eine Besonderheit: Mit der Mimi Sound Personalization kann der Ton an das individuelle Hörvermögen des Zuschauers angepasst werden.

Das Chassis SL7 ist mit seiner ausgeklügelten Technik ideal für Video on Demand: VoD-Nutzer können dank der modernen Bedienung schnell im Menü zu den gewünschten Funktionen navigieren. Serienmäßig ausgestattet mit dem integrierten Festplattenrekorder Loewe dr+ und 1 TB Festplattenspeicher geht die Aufnahme von TV-Sendungen bequem von der Hand. Der übersichtliche Loewe home screen zeigt alle wichtigen Inhalte und eine fast grenzenlose Auswahl an Entertainment-Möglichkeiten auf einen Blick. Fernsehen, Video-on-Demand, Musik hören, im Internet surfen oder Onlinedienste nutzen, sind nur einige Funktionen, die der Loewe iconic in dieser Variante spielend miteinander vereint und in erstklassiger Bildqualität wiedergibt.

Natürliches Audio-Erlebnis

Die perfekt in das Design integrierte Soundbar bietet ein natürliches Audio-Erlebnis mit imposantem, raumfüllendem Kinoklang und ausgezeichneter Sprachverständlichkeit selbst in größeren Räumen. Dafür sorgen 320 Watt Gesamtmusikleistung. Dabei ist die Soundbar ein 3.1 Soundsystem, das sich problemlos auf eine 5.1 Konstellation erweitern lässt. Sie verfügt über drei integrierte Lautsprecher (links, rechts und Center) und zwei Subwoofer. Dolby Atmos, DTS:X, Multiroom via Play-Fi, WDAL, AVR-Adapter werden unterstützt. Zudem lassen sich zwei Front- und zwei Rearspeaker sowie ein Subwoofer (z.B. Loewe klang mr1/3/5, Loewe klang sub1) latenzfrei kabellos koppeln. Bei einer Koppelung von Frontspeakern wandeln sich die linken und rechten Treiber der Soundbar automatisch in Center-Speaker um. Eine Koppelung von älteren Aktiv-Lautsprechern oder Aktiv-Verstärkern ist zudem via AVR-Adapter ohne zusätzliche Adapter-Lösung möglich.

Die Loewe iconic TV-Modelle sind ab November für den autorisierten Fachhandel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 7.999,- Euro für den Loewe iconic.65 bzw. 6.499,- Euro für den Loewe iconic.55.