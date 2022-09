Hot! E&W Podcast – Folge 2

Die Branche im Ohr: Steffi Bruckbauer im Gespräch mit Michael Frank

Wolfgang Schalko | 11.09.2022

In Teil 2 von „Die Branche im Ohr“ hören Sie Steffi Bruckbauer im Gespräch mit Michael Frank.

In unserem neuen Podcast wollen wir Ihnen Menschen, die man kennt, so vorstellen, wie man sie noch nicht kennt. In Teil 2 von „Die Branche im Ohr“ hören Sie Steffi Bruckbauer im Gespräch mit Michael Frank. Erfahren Sie, wie sich der CEO der De’Longhi-Kenwood GmbH selbst beschreibt und wie er zu dem wurde, der er heute ist. Darüber hinaus spricht Michael Frank sehr offen und ungeschönt über Veränderung und Dinge, die im auf die Nerven gehen, über Dankbarkeit und Werte, die sich im Laufe des Älterwerdens wandeln. Er sagt was er über die Jugend von heute denkt und erklärt, warum er Videokonferenzen so sehr hasst. Hören Sie rein!

Podcast:

Outtakes: