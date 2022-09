Für Oberösterreich

A1 und Infotech schließen Glasfaserpartnerschaft

Dominik Schebach | 12.09.2022 | 0 |

A1 öffnet sein Glasfasernetz dem oberösterreichischen Anbieter Infotech.

A1 öffnet sein Netz dem oberösterreichischen Systemhaus und Telekom-Anbieter Infotech. Im Zuge der Kooperation wird Infotech vorwiegend in Oberösterreich Glasfaser-Anschlüsse im Netz von A1 anbieten. Neben Infotech arbeitet A1 auch mit PR-Link in Teilen Oberösterreichs zusammen.

Damit können A1 und Infotech die steigende Nachfrage nach Highspeed-Anschlüssen abdecken. Kunden, die sich in den entsprechenden Regionen für Glasfaser-Internet entscheiden, können frei wählen, welche Produkte und Angebote für sie die richtigen sind und mit welchem Vertragspartner sie zusammenarbeiten wollen.

Infrastruktur-Kooperationen dieser Art gewinnen im österreichischen Telekommunikationssektor aktuell zunehmend an Bedeutung. A1 schließt österreichweit Kooperationen mit regionalen und überregionalen Anbietern ab, um das A1 Glasfasernetz bestmöglich einzusetzen. So wurde vor wenigen Tagen die auch Kooperation mit dem Internet-Unternehmen PR-Link bekanntgegeben, das im oberösterreichischen Innviertel und im Salzburger Flachgau Glasfaser-Anschlüsse im Netz von A1 anbietet.

„Unser Ziel ist es, allen in Österreich lebenden Menschen einen einfachen und schnellen Zugang zum Internet und den digitalen Diensten von morgen zu ermöglichen. Dafür investiert A1 jährlich mehr als 500 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und legt ein besonderes Augenmerk darauf, neben Städten und Ballungsräumen auch ländliche Regionen zu erschließen. Damit diese Infrastruktur optimal genutzt wird, setzt A1 auf Partnerschaften mit Service-Anbietern – in einzelnen Regionen und in ganz Österreich. Ich freue mich sehr über die gute Zusammenarbeit mit Infotech, die als Partner in Oberösterreich eigene Dienstleistungen über die Netze von A1 anbieten wird“, erklärt a1 CEO Marcus Grausam zur neuen Partnerschaft.

Infotech bietet bereits seit 2001 Glasfaseranschlüsse an und in den vergangenen Jahren laut GF Bernhard Schuster 50 Mio Euro in ein eigenes Glasfasernetz investiert. „Durch diese Kooperation können jetzt weitere Kunden unseren Premium-Support und unsere innovativen Dienste nutzen – allen voran unsere IP-TV Lösung“, so Schuster.