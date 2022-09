Editor's Choice Am 23. und 24. September 2022 ist es endlich soweit!

Linz wird zum Hotspot des Elektrofachhandels

Die Branche | 1 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 12.09.2022

Foto: RX Austria & Germany/Andreas Kolarik

Wer weiß es noch nicht? Die Elektrofachhandelstage finden wieder statt und zwar am 23. und 24. September 2022 im Design Center in Linz. Die EFHT gelten als zentraler Treffpunkt der heimischen Elektrogerätebranche. Auch dieses Jahr werden sich dort die wichtigsten Marken und Entscheidungsträger der Branche treffen. Es werden Informationen ausgetauscht, Netzwerke gepflegt und natürlich Innovationen vorgestellt. Finden Sie hier einen kleinen Vorabblick.

Zwei Tage, ein Thema: Die Elektrofachhandelstage in Linz bieten geballte Information zu allem, was sich in der Welt der Elektrogeräte tut – und was sich in Zukunft tun wird.

Marken wie Bosch, Electrolux, Gorenje, Liebherr, Miele, Siemens, Sony, De‘ Longhi und viele weitere bekannte Brands werden vor Ort sein, ebenso die Einkaufskooperationen ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Euronics Austria/Red Zac. Und sie bringen nicht nur ihre neuesten Produkte mit: In Linz werden auch die entscheidenden Gesprächspartner zur Verfügung stehen, um Trends zu diskutieren, einen Blick in die Zukunft zu werfen und konkrete Geschäfte abzuschließen. „Das Netzwerk von Ausstellern, Kooperationspartnern und Fachbesuchern hat einen ganz eigenen Spirit, und wir alle freuen uns sehr auf zwei Tage voller intensiver Gespräche und toller Innovationen“, sagt Sven Sauer, Head of Sales, Portfolio Living & Construction.

Auch in diesem Jahr wollen die Aussteller mit zahlreichen Innovationen dafür sorgen, dass die Elektrofachhandelstage ihrem Ruf als „Hotspot der Branche“ gerecht werden. Eine kleine Auswahl:

– Jura kündigt unter anderem den „Vollautomaten der Superlative“ an, der alle bisherigen Leistungsgrenzen sprengen soll.

– Rexel bringt neben dem Schäcke-Portfolio einen besonderen Gast mit: Grillweltmeister Christoph Gollenz wird die Outdoor-Cooking-Geräte zum Leben erwecken – Verköstigung der Besucher inklusive.

– Panasonic präsentiert die neuen Modelle der LX‐Serien (LCD) bzw. der LZ-Serien (OLED) sowie die neuesten Display-Generationen, den Penta-Tuner, den Home Screen 7.0, das neue Feature „Game Control Board“ sowie die überarbeiteten Front-Firing-Lautsprecher des LZW2004.

– AEG konzentriert sich mit der UniversalDose-Schublade auf Nachhaltigkeit: Die Innovation ermöglicht die Reduktion der Waschtemperatur auf 30 °C ohne Verschlechterung des Wasch-Ergebnisses.

– Silva-Schneider stellt den ersten Vollautomaten für Filterkaffee vor: die „Filka“ von Severin.

– Liebherr stellt Kühl-Gefrierkombinationen in der Energieeffizienzklasse A in den Fokus, die im Herbst auf den Markt kommen werden.

– Groupe SEB zeigt in Linz den „Green Force Effitech“ von Rowenta, einen Staubsauger, der mit extrem niedrigem Energieverbrauch, minimaler Lärmemission und HEPA-Filterung punktet.

– Ein weiterer Eyecatcher der Elektrofachhandelstage werden die beiden kompakten OLED-TV-Modelle Loewe bild v.48 dr+ und Loewe bild v.48 sein, die realistische Bildqualität in kompakter Größe bieten.

– Miele sagt mit zahlreichen Innovationen der Lebensmittelverschwendung den Kampf an – unter anderem mit den Standkühlgeräten der Generation K 4000 mit ihrem Frischesystem PerfectFresh Active.

– Gorenje stellt in Linz unter anderem seine neue Retro-Kollektion an Kühl-Gefrier-Kombigeräten vor, die klassisches Design, intuitive Bedienung und neueste technische Features verbindet.

– Kenwood reist mit drei neuen Micro HiFi-Systemen mit DAB+ Empfang, Bluetooth Audio-Streaming, CD-Player und TFT-Farbdisplay an.

– De’Longhi hat einen neuen Kaffeevollautomaten im Einstiegssegment im Gepäck: die „Magnifica Start“-Serie, bei der Benutzerfreundlichkeit, Individualisierbarkeit und einfache Wartung im Vordergrund stehen.

– Eine neue Serie von Kaffee-Vollautomaten präsentiert WMF mit „Perfection 800“, die unter anderem bis zu 18 voreingestellte Getränke-Optionen und bis zu 16 angepasste Nutzerprofile ermöglicht.

Einen Ausblick auf viele weitere Produkthighlights von vielen weiteren Marken finden Sie in der in Kürze erscheinenden E&W Septemberausgabe.

Auf der sicheren Seite

Angesichts der noch immer nicht überstandenen Pandemie sei Sicherheit selbstverständlich ein zentraler Aspekt der Veranstaltung, wie Veranstalter RX Austria & Germany betont.

„Aktuell bestehen keine Einschränkungen für Messen in Österreich, jedoch kann das zugrunde liegende Hygiene- und Sicherheitskonzept von RX Austria & Germany an sich ändernde Umstände angepasst werden.“ Der Veranstalter empfiehlt frisch getestet zur Messe zu kommen. „Die Elektrofachhandelstage sind eine bedeutende Geschäftsplattform in Österreich, wir werden im September also nicht nur eine spannende, sondern auch eine absolut sichere Veranstaltung erleben“, verspricht Marguerite Klonowski, Messeleiterin der Elektrofachhandelstage.

Nicht vergessen: Der Besuch der Elektrofachhandelstage ist nur nach erfolgter Online-Registrierung möglich ist. Der Eintritt zu den Elektrofachhandelstagen ist kostenlos.