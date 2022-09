simpliTV jetzt noch einfacher

Neue Produktpakete: simpli free & simpli more

Multimedia | 0 | Produkte, Wissen | Wolfgang Schalko | 12.09.2022

simpliTV vereinfacht ab sofort die Angebotsstruktur mit simpli free und simpli more. (© simpliTV)

Mit seinen beiden neuen Produktpaketen simpli free und simpli more sorgt simpliTV ab sofort für höchste Transparenz am österreichischen TV-Markt. Und für alle Kunden gibt's mit einem gratis Einstiegsprodukt den Zugang zu einer innovativen Fernsehwelt – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming.

In den vergangenen Jahren hat simpliTV ein modernes, hybrides Fernseh-Erlebnis der neuen Generation auf den Markt gebracht, das nun für möglichst viele Kunden zugänglich gemacht werden soll. Dafür hat simpliTV im Rahmen einer Tarifumstellung ein neues Produktportfolio entwickelt, mit dem die TV-Plattform ihrem Namen noch mehr als bisher gerecht wird: die neuen Produktpakete sind einfach, flexibel und machen Fernsehen für jede technische Empfangsmöglichkeit – Antenne, SAT und Streaming – nutzbar.

Das neue übersichtliche Produktportfolio beinhaltet das gratis Einstiegsprodukt simpli free sowie das Bezahlprodukt simpli more. Bei beiden Paketen ist Streaming inkludiert. Unabhängig von der Wahl des Produktes und der Empfangstechnologie haben Kunden somit immer die Möglichkeit, Streaming inklusive zahlreicher On-Demand Features zu nutzen und in den Genuss eines hybriden TV-Erlebnisses zu kommen. Das bedeutet, dass Fernsehen jederzeit und überall möglich ist – nicht nur am TV, sondern auch am Laptop, Smartphone oder Tablet.

Die neuen simpliTV-Produkte im Detail

Mit simpli free bietet simpliTV ein gratis Einstiegspaket für alle Technologien, mit dem 20 Sender, 10 davon in HD, ohne laufende Kosten flexibel empfangbar sind. Aktuell erhalten Neukunden bei Anmeldung zu simpli free 1 Monat simpli more gratis dazu, um das umfangreichere Bezahlprodukt testen zu können.

Mit simpli more kommen alle auf ihre Kosten, die sich größte Sendervielfalt in bester HD-Qualität wünschen: das Paket beinhaltet über 100 Sender, 60 davon in HD. simpli more ist bei Neuanmeldung für 3 Monate gratis erhältlich, ab dem 4. Monat kostet das Paket 12,90 Euro monatlich und ist monatlich kündbar. Ein Upgrade vom gratis Einstiegsprodukt auf simpli more ist jederzeit möglich.

Zusätzlich kann das simpli more-Paket um das Upgrade-Produkt family+ erweitert werden. Dieses beinhaltet noch mehr Streams, noch mehr Aufnahmekapazität sowie optional ein weiteres Empfangsgerät, mit dem das TV-Programm empfangen werden kann.

„Wir arbeiten hart daran, unsere TV-Produkte im Sinne modernster, digitaler Kundenerlebnisse weiterzuentwickeln und dem TV-Publikum zur Verfügung zu stellen. Die Einführung des neuen, transparenten Produktportfolios ist deshalb der nächste logische Schritt, um Fernsehen insgesamt noch lässiger zu gestalten“, erklärt Patrick Preissl, Geschäftsführer von simpliTV.

Individuelles TV-Vergnügen mit simpliTV

Mit den neuen simpliTV-Paketen simpli free und simpli more können TV-Nutzer nicht nur traditionelles Fernsehen über Antenne, Satellit oder via Streaming live sehen, sondern mit der simpliTV App auch zahlreiche On-Demand Features nutzen. Diese Verknüpfung von Linear-TV und On Demand-TV sorgt bei den Kunden für volle Flexibilität und ein individuelles TV-Vergnügen. Mit der Replay-Funktion sind verpasste Sendungen bis zu sieben Tage im Nachhinein abrufbar. Über die Start-/Stopp-Funktion kann das Live-TV-Programm jederzeit pausiert und wieder gestartet werden. Die Restart-Funktion ermöglicht es, laufende Sendungen wieder von vorne zu starten. Und mit dem persönlichen Online Videorekorder lassen sich bis zu 30 Stunden Programminhalte aufnehmen, speichern und jederzeit abrufen.

Um mit simpliTV fernsehen zu können, wird je nach Empfangstechnologie das passende Empfangsgerät benötigt. Für alle, die einen SmartTV benutzen, empfiehlt sich das simpliTV Modul. Für jene, die ein älteres TV-Modell besitzen, gibt es die simpliONE Box, mit der jeder Fernseher im Handumdrehen zum SmartTV aufgewertet wird. Die hybride Box vereint das Beste aus beiden Welten: TV-Nutzer können nicht nur klassisches Fernsehen über Antenne oder Satellit empfangen, sondern sämtliche Funktionen der Streamingwelt nutzen.