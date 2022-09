Linear-TV mit Streaming verbinden

Metz präsentiert Co-Branding-Partnerschaft mit Roku TV

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 13.09.2022

Auf der IFA 2022 präsentierte Metz die ersten Ergebnisse seiner neuen Co-Branding Partnerschaft mit dem Streamingspezialisten Roku in Form eines gänzlich neuen TV-Produkts. Die Geräte werden im Laufe des 4. Quartals 2022 in fünf Größen am deutschen Markt eingeführt.

Die neuen Roku TV-Modelle von METZ blue nutzen Roku OS, um Linear-TV mit Streaming zu verbinden. Ausgestattet mit leistungsfähigen Funktionen, wie z. B. die plattformübergreifende Suchfunktion Roku Search finden Zuschauer genau die Inhalte, die sie sehen wollen. Die Geräte werden im Laufe des 4. Quartals 2022 in fünf Größen am deutschen Markt eingeführt.

„Wir freuen uns sehr, die ersten Roku TVs im Cobranding mit METZ blue auf der IFA vorstellen zu können. Mit der zeitnahen Markteinführung dieses neuen TV-Produktes rechtzeitig zur Planung aller Aktivitäten rund um die Black Week und die Fußball-Weltmeisterschaft im November blicken wir positiv auf das Jahresendgeschäft.“, sagt Norbert Kotzbauer, Geschäftsführer Metz CE.