IFA: Panasonic präsentiert zukunftsweisende Produkte

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 14.09.2022

Auf der IFA 2022 präsentierte Panasonic seine neuesten Produkte aus dem gesamten Consumer-Sortiment, darunter TV, Home AV, Küchenkleingeräte, Personal Care und Digital Imaging. Darüber hinaus stellte das Unternehmen Lösungen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Privatpersonen und Unternehmen vor.

Auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Messestand stellte Panasonic seine Produkthighlights vor. Durch das durchdachte neue Standdesign konnte nach eigenen Angaben im Vergleich zu 2019 insgesamt 140 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, was einer Reduzierung der CO2-Emissionen um 71 Prozent entspricht. Das Unternehmen möchte sein Augenmerk noch stärker auf den Lebensstil seiner Kunden richten sowie auf den globalen Umwelt- und Klimaschutz.

„Die Pandemie und alle damit verbundenen belastenden Faktoren haben dazu geführt, dass sich die meisten von uns viel stärker auf ihre Gesundheit, ihre innere Zufriedenheit und ihr allgemeines Wohlbefinden konzentrieren. Unsere Vision als Hersteller von Konsumgütern ist es daher, noch mehr zur Lebensqualität der Verbraucher beizutragen. Bei Panasonic streben wir dafür ein Gleichgewicht von innerem, äußerem und räumlichem Wohlbefinden an“, erklärt Hideki Katayama, Geschäftsführer der Panasonic Marketing Europe GmbH.

Beste Wohnatmosphäre

Auf der IFA 2022 lag der Fokus vor allem auf dem aktuellen Core- und Premium-TV-Sortiment, das OLED- und Core-LED-Serien mit Bildschirmgrößen von 77 bis 42 Zoll umfasst. Dabei besteht das neue Panasonic OLED-Sortiment aus den Serien LZW2004, LZW1004 und LZW984 und das Core-LED-Sortiment aus den Serien LXW944 und LXW834. Besonderes Augenmerk lag auf der Flaggschiff-Serie LZW2004. Die 2022er Modelle bieten zudem neue Funktionen für Gamer. Dazu gehören zum Beispiel das Game Control Board, eine deutlich geringere Latenzzeit für 60-Hz-Spiele und HDMI 2.1 mit erweiterten Gaming-Optionen für das gesamte 2022er OLED- Line-up.

Ein angenehmes und sauberes Raumklima ist ebenfalls Teil des ultimativen Wohlbefindens. Die Panasonic Etherea-Raumklimageräte sind mit der von Panasonic entwickelten nanoeTM X- Technologie ausgestattet, die in Wasser enthaltene Hydroxyl-Radikale erzeugt. Die Panasonic Etherea-Raumklimageräte verfügen über die höchste Energiestufe A+++ beim Heizen und Kühlen und arbeiten mit 19 dB(A) extrem leise. Das elegante Design der Geräte ist in drei Farben erhältlich: Graphitgrau, Mattweiß und Silber.

Gutes Körpergefühl

Mit dem MULTISHAPE Körperpflege-System bringt Panasonic mehr Nachhaltigkeit in die Männerpflege, schafft Platz im Bad und spart Platz in der Reisetasche. Erstmals kann sich der Nutzer sein persönliches Pflegeprodukt von Grund auf selbst zusammenstellen. Aufbauend auf einem Akku-Handgriff stehen hierfür einzeln erhältlich Aufsätze zum Haare und Bärte schneiden, Rasieren, Körperhaare trimmen, Ohren-, Nasenhaare und Augenbrauen in Form bringen und sogar Zähne putzen zur Verfügung.

Der neue Panasonic Nass-/Trockenrasierer Series 900+ bietet dank der Kombination des ersten 6-Klingen-Scherkopfes des Unternehmens mit einem ultraschnellen Linearmotor und japanischer Klingentechnologie eine glatte, saubere Rasur in nur einem Zug. Der neue Haartrockner EH-NA9J versorgt das Haar bereits beim Föhnen mit Tiefenpflege und verbessert den Feuchtigkeitshaushalt. Die Reisemunddusche EW-DJ4B verwendet einen Ultraschallwasserstrahl, um Speisereste von Zahnoberflächen und aus Zahnzwischenräumen sowie Zahnfleischtaschen zu entfernen.

Highlights

Zudem war auf der IFA der neue Dampfgarer NN-DS59 zu sehen. Das Multitalent vereint vier Garmethoden in einem kompakten Gerät: Dampf, Backofen mit Ober- /Unterhitze, Flächengrill und Inverter-Mikrowelle.

Auch die neuesten Technics Produkte waren auf der IFA 2022 zu sehen sein. Dazu gehören die beiden neuen True-Wireless-Kopfhörer EAH-AZ60 und EAH-AZ40, die atemberaubende Klangqualität verspricht. Der neue kabellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung EAH-A800 ergänzt nun dieses Angebot. Der Over-Ear-Kopfhörer soll vor allem durch seine hervorragende Klangqualität bestechen .Ein weiteres Technics IFA 2022 Highlight war der neue kompakte Netzwerk-CD-Receiver SA-C600, der Teil der neuen Premium C600-Serie ist.

Green Impact

Auf der IFA 2022 präsentierte Panasonic nicht nur seine neuesten Produkte im Bereich Unterhaltungselektronik, sondern stellte Lösungen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks von Privatpersonen und Unternehmen vor. Mit seinem GREEN IMPACT Plan (GIP) will Panasonic einen grundlegenden Beitrag zur Bewältigung von Umweltproblemen leisten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf massiver CO2-Reduzierung und Kreislaufwirtschaft liegt.

In der „Central Area“ des neuen Messestandes zeigte Panasonic Nachhaltigkeitspilotprojekte und Energietechnologien, darunter das neue Aquarea EcoFleX-System. Damit verbindet Panasonic ein Lüftungsgerät mit nanoeTM X-Technologie und eine Luft-Wasser- Wärmepumpe von Aquarea – oder anders ausgedrückt: Es kombiniert Klimatisierung mit Luftreinigung in einem System. Das Hybridsystem bietet energieeffiziente Raumheizung, Raumkühlung, saubere Luft und Warmwasser-Wärmerückgewinnung. Ausgestattet mit der patentierten nanoeTM X-Technologie von Panasonic hemmt es zudem fünf Arten von Schadstoffen, darunter bestimmte Bakterien und Viren, sowie Gerüche und sorgt so für ein perfekt klimatisiertes Ambiente und saubere Luft, was zu einem verbesserten räumlichen Wohlbefinden beiträgt.

Ein weiters Highlight im Bereich Energy Products and Solutions war der Pure Hydrogen Fuel Cell Generator. Er kann mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Das System wird in Japan bereits kommerziell vertrieben und soll auch in Europa eingeführt werden, sobald die infrastrukturellen Bedingungen gewährleistet sind.