Editor's Choice Die E&W 9/2022 ist da

Kein Kindergeburtstag

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 14.09.2022

Im Handel ist die Situation weiter angespannt: Preiserhöhungen, hohe Kosten für Energie und der Personalmangel belasten zurzeit viele Unternehmen. Zudem schlägt sich die Krisenstimmung auch auf die Konsumlaune der Verbraucher. Wir haben uns in der Branche umgehört und nachgefragt, wie sie die derzeitige Situation empfinden.

Hintergrund

Am 23. und 24. September ist es endlich wieder so weit: Im Design Center Linz versammeln sich die wichtigsten Marken und die Entscheidungsträger der Branche zu den Elektrofachhandelstagen. Lesen Sie in der neuen E&W-Ausgabe eine kleine Vorschau.

ElectronicPartner will den EFHT-Auftritt als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft nutzen und dafür die entsprechenden Werbemaßnahmen sowie Produkthighlights vorstellen – wie etwa das exklusiv im Programm befindliche Kleingeräte-Sortiment von Philips oder „unsichtbare” Lautsprecher fürs Wohnzimmer.

RedZac möchte es krachen lassen auf den EFHT und dafür legt sich das Team in der Zentrale auch mächtig ins Zeug. Es soll ein Messeauftritt werden, wie es ihn seitens der Kooperation in Magenta „noch nicht gegeben“ hat, wie Vorstand Brendan Lenane im E&W-Gespräch berichtet.

Für Expert-GF Alfred Kapfer feiern die EFHT dieses Jahr ein langersehntes Comeback. Die Messe ist für den Oberösterreicher ein wichtiger Treffpunkt, wo die Mitglieder vor der Hauptsaison nochmals ihre Industriepartner treffen können.

Niederösterreich ist bekanntlich das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs. Es ist aber auch das mitgliederstärkste des Elektro- und Einrichtungsfachhandels. Wir haben in unserer Serie über die Landesgremien mit GF Wolfgang Fuchs und Obmann Rudolf Jursitzky gesprochen, welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt, wo die thematischen Schwerpunkte der Interessenvertretung liegen und mit welchen konkreten Maßnahmen die Händler unterstützt werden.

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig online sichtbar zu sein, seine Produkte und Dienstleistungen effektiv zu präsentieren. Aus diesem Grund hat das Bundesgremium einen Social Media-Workshop organisiert, um die Mitglieder mit Hintergrundwissen zu versorgen.

In Lienz haben wir AGEtech besucht. Das Osttiroler Paradeunternehmen feierte dieser Tage das zehnjährige Jubiläum – Grund genug für einen Blick auf die ungewöhnliche Geschichte, die rasante Entwicklung und das beeindruckende Leistungsspektrum.

Hausgeräte

Ulrike Pesta kommt aus der Lebensmittelbranche. Den Umstieg zu den Hausgeräten vollzog die Oberösterreicherin allerdings schnellentschlossen, wie uns die neue BSH Österreich GF verriet. Wir sprachen mit Pesta über Anknüpfungspunkte, verrückte Preise und den Wert von Diversität.

Seit Juli 2022 ist Andreas Kuzmits neuer GF von Gorenje Austria. Im Gespräch mit E&W berichtet der 46-Jährige über seinen Schritt zum slowenischen Hausgerätehersteller und über seine Pläne mit den zwei Marken Gorenje und Hisense. Darüber hinaus erläutert er, was ihn und das Unternehmen auszeichnet.

Zum Gespräch baten wir zudem Jens Christoph Bidlingmaier. Wie der Whirlpool DACH-Chef bestätigt, sei man im österreichischen Elektrohandel bzw Retail „noch nicht dort“ wo man hinwolle. Er betont, wie wichtig der österreichische Markt für das Unternehmen sei und, dass nun verstärkt in den Standort, in die Marken sowie vor allem in Manpower investiert werden soll.

Darüber hinaus werfen wir im Hausgeräteressort noch einen Blick auf die vielen Produktneuheiten, die die Hersteller der großen und kleinen Hausgeräte auf den EFHT in Linz zeigen werden.

Telekommunikation

Diesen Sommer feierte Grün Kommunikationslösungen das 20jährige Jubiläum. Das steirischen Telekom-Unternehmen pflegt den Widerspruch im Erscheinungsbild. Schließlich ist die Unternehmensfarbe seit jeher Rot. Andreas Zierler, GF und einer der Gründer, schildert uns die Philosophie und Kommunikationsstrategie des A1 Partners.

Pencil Selling ist eine Form der Verkaufsunterstützung. Das Team des Drei-Handelsvertriebs hat sich der Methode angenommen und diese für seine Partner adaptiert. Herausgekommen ist ein Werkzeug zur Stärkung der Verkaufsmitarbeiter am POS – besonders in der Bestandskundenbetreuung. Auf der Infrastrukturseite kommt derweil der Markt bei Glasfaser in Bewegung. Die großen Betreiber schließen Partnerschaften und Joint Ventures, um sich für den neuen Wettbewerb in Stellung zu bringen.

Multimedia

Im Multimedia-Teil dieser Ausgabe dreht sich natürlich ebenfalls (fast) alles um die bevorstehenden Elektrofachhandelstage. Unter anderem wird Hama bei den Elektrofachhandelstagen seine Präsenz nutzen, um die wichtigsten Angebote und Highlights zu präsentieren. Metz wird mit einem eigenen Stand auf den Elektrofachhandelstagen vertreten sein und hat gleich eine Österreich-Premiere im Gepäck. LG zeigt auf den Elektrofachhandelstagen Flagge, präsentiert sein aktuelles Line-Up und hat exklusive Aktionen für den Fachhandel im Gepäck.

Daneben haben wir ein paar „heiße” IFA-Neuheiten aus Berlin mitgebracht und für Sie festgehalten. Außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuelle Kartentausch- und Modul-Aktion des ORF.