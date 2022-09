Verkaufen mit Stift

Video: Drei setzt auf Pencil Selling

Dominik Schebach | 14.09.2022

Drei will den POS stärken und setzt dazu unter anderem auf Pencil Selling. Die Verkaufsmethode soll den Mitarbeitern im Telekom-Verkauf ein strukturiertes Vorgehen im Kundenkontakt erleichtern und so zu mehr Abschlüssen führen. Um die Verkäufer an Bord zu holen, hat Drei dazu nicht nur einen angepassten dreiteiligen Verkaufs-Block sondern auch ein eigenes Video produziert.

Pencil Selling ist eine Verkaufsmethode, welche den Mitarbeiter am POS unterstützt, ein strukturiertes Verkaufsgespräch zu führen. Die von Drei eingeführte Form betont dabei vor allem das Kennenlernen der Kundenbedürfnisse. Damit soll die Bedarfsanalyse so schlüssig wie möglich gestaltet werden, ohne dass ds Gespräch am POS in technische Details abgeleitet. Das extra produzierte Video gibt dabei den Verkäufern einen ersten Einblick in die Methode, die u.a. in der Sommerakademie des DreiSalesChampions integriert wurde.