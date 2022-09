Untersuchung von Klarna

Wann shoppen die Österreicher am liebsten online?

Hintergrund | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 14.09.2022

Bild: Klarna

Corona hat den Onlineshopping-Boom in Österreich weiter verstärkt. Für Händler ist ua. ein Aspekt in diesem Zusammenhang interessant, nämlich wann bzw. zu welcher Uhrzeit onlinegeshoppt wird. Klarna hat das E-Commerce-Verhalten österreichischer Konsumenten in 11 Produktkategorien untersucht. Die Ergebnisse sollen Händlern dabei helfen, das Einkaufsverhalten ihrer Kunden besser zu verstehen. Elektronik-Produkte verkaufen sich übrigens am Montag-Abend am besten.

Klarna hat das E-Commerce-Verhalten österreichischer Konsumenten in 11 verschiedenen Produktkategorien im Zeitraum von Jänner bis August 2022 untersucht. Die Ergebnisse sollen Händlern helfen, das Einkaufsverhalten ihrer Kunden in Österreich besser zu verstehen und ihre Marketingaktivitäten gezielt einzusetzen.

Die Ergebnisse zeigen: Der Sonntagabend ist in 8 von 11 Produktkategorien die bei weitem beliebteste Zeit der Woche, um online einzukaufen. Insgesamt gesehen verzeichnet der E-Commerce in Österreich am Sonntagabend von 21 bis 22 Uhr mit 243% das höchste Umsatzvolumen im Vergleich zu einer durchschnittlichen Stunde. Der Umsatz bei Kleidung und Schuhen (256%), Haus und Garten (245%) sowie Sport und Freizeit (242%) verdreifacht sich fast zu dieser Zeit – bei Kinderartikeln sogar mehr (314%). Freitags und samstags werden in allen Produktkategorien die wenigsten Bestellungen aufgegeben: Im Durchschnitt geben die Österreicher an diesen Tagen jeweils 10% bzw. 11% weniger aus als im Durchschnitt.

Die Klarna-Untersuchung zeigt auch: Es gibt erhebliche Unterschiede im Online-Konsumverhalten je nach Altersgruppe. Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren (Gen Z) kaufen generell montags um 21 Uhr am meisten online (229%). Die höchsten Umsatzanstiege in dieser Altersgruppe sind um die Uhrzeit bei Kfz-Zubehör und um 22 Uhr bei Erotikprodukten zu verzeichnen, mit jeweils 327%. Auch für Essen & Trinken geben Jugendliche samstags zu Mittag insgesamt das Dreifache als in einer durchschnittlichen Stunde aus (303%).

Der Umsatz bei Konsumenten ab 66 Jahren ist montags, allerdings um die Mittagszeit, mehr als doppelt so hoch wie zu einer durchschnittlichen Stunde (224%). Die beiden Altersgruppen sind die einzigen, die es nicht bevorzugen, am Sonntag zu shoppen.

Die allerhöchsten Peakzeiten gibt es bei Kinderprodukten und Erotik

Auch in Bezug auf die Produktkategorien gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Einen fast 4-fachen Umsatzanstieg (375%) im Vergleich zu einer durchschnittlichen Stunde gibt es in folgenden Altersklassen und Produktkategorien: Nämlich einerseits jene Konsumenten zwischen 36 und 45, die sonntags zwischen 21 und 22 Uhr Kinderprodukte kaufen, und andererseits jene über 66, die Mittwochs zwischen 21 und 22h Erotikprodukte online shoppen.

Andere Ergebnisse bei reinem Mobile Shopping

Wenn Konsumenten über mobile Geräte online einkaufen, sieht ihr Verhalten ein wenig anders aus als beim Einkaufen über den Computer. Erotikprodukte werden allgemein montags um 22 Uhr am meisten gekauft, während dies bei Smartphone-Shoppern am Sonntagabend der Fall ist. Auch Entertainment wird insgesamt sonntags um 21 Uhr am meisten konsumiert – bei Einkäufen mit dem Smartphone hingegen montags um die gleiche Uhrzeit. 37% der Konsumenten in Österreich shoppen online lieber mit dem Smartphone als mit einem anderen Endgerät – damit befindet sich Österreich im Ländervergleich im Mittelfeld, wie der aktuelle Klarna Shopping Pulse ergeben hat.