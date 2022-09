Für zunächst zwei Jahre

Nelson Müller ist neuer Tefal Markenbotschafter

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 15.09.2022

Der Sternekoch, TV-Koch und Buchautor Nelson Müller ist der neue Markenbotschafter für Tefal.

Der Sternekoch, TV-Koch und Buchautor Nelson Müller ist in den nächsten zwei Jahren als Markenbotschafter für die Marke Tefal im Einsatz. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wird sich die Zusammenarbeit vor allem um das Thema „Internationales Grillen“ bzw. um den OptiGrill, der als „das absolute Highlight-Produkt aus dem Hause Tefal“ beschrieben wird, drehen, inklusive Rezeptbuch, breitangelegter Digitalkampagne sowie zahlreichen Aktivitäten am PoS.

„Ich fühle mich sehr geehrt, dass Tefal mich zum neuen Markenbotschafter ernannt hat. Die Küchengeräte der Marke gehören seit Jahrzehnten in vielen Haushalten einfach zur Grundausstattung dazu und begleiten Familien in ihrem Essensalltag – selbst wenn sie sich gerade nicht in ihren eigenen vier Wänden befinden“, sagt Nelson Müller. „Mit Tefal verbinde ich auch die Weiterentwicklung von Hausgeräten und neue Innovationen. Der OptiGrill gehört mit seinen praktischen Funktionen definitiv dazu, denn damit sorgt er daheim und auch unterwegs für perfekte Grillergebnisse.“

Tefal erklärt: „Viele verbinden das Kochen leckerer heimischer Speisen mit Heimat und Familie. Der intelligente und vielseitige OptiGrill von Tefal ist der perfekte Küchenhelfer, um sich ein Stückchen Heimat dorthin zu holen, wo man sich gerade befindet – egal, ob man es sich neben dem Camper mitten im Nirgendwo oder in der Schneehütte in den Bergen gemütlich machen möchte. Von Gemüse über Fisch bis hin zu Fleischgerichten wie Nürnberger Bratwurst oder Souvlaki lässt sich darauf alles zubereiten, was das Herz begehrt – Hauptsache es erinnert an die Heimat.“

Nelson Müller steht mit seinem Motto „Heimat muss kein Ort sein“ für genau diese Idee ein. Soll heißen: Für ihn sei der Begriff Heimat nicht immer an einen bestimmten Ort gebunden – Musik, Bilder oder eben ein Gericht können ebenfalls ein Gefühl von Heimat entflammen.

„Nelson ist gleich auf zwei Ebenen der ideale Partner für die Marke Tefal: Zum einen repräsentiert er mit seinem Motto genau das, was wir im Rahmen unserer Kampagne im zweiten Halbjahr vermitteln möchten: Heimat kann auch eine Art kulinarische Nostalgie sein. Mit dem intelligenten OptiGrill kannst du Heimatgefühle überall aufleben lassen – egal, wo du dich auf der Welt befindest“, so Sharon Spinelli, Marketing Manager Kitchen Electrics bei Groupe SEB. „Zum anderen legt er viel Wert auf Vielfalt, Einfachheit, Nachhaltigkeit und gesundes, bewusstes Kochen – Werte, die wir auch bei Tefal leben und die wir mit unseren Küchenhelfern wie dem OptiGrill oder der Heißluftfritteuse EasyFry in die Küchen bringen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Nelson – das wird eine kulinarisch spannende Zeit.“