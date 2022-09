Erster Messeauftritt

IFA: StreamView zeigt Nokia Smart TVs in Berlin

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 16.09.2022

StreamView-VL Hans-Peter Schuster sowie Marketing Managerin Lena Berger beim ersten Messeauftritt des Unternehmens. (© Schebach)

Für StreamView war der Auftritt auf der IFA eine Premiere. Der Lizenznehmer von Nokia im Bereich der Smart-TVs war zum ersten Mal auf der Funkausstellung präsent. Für den Auftritt in Berlin hat das Unternehmen u.a. seinen neuen OLED Smart-TV sowie die neue Streaming Box 8010 vorgestellt.

Streaming und Cloud-Gaming hat StreamView in den Mittelpunkt seiner Produktphilosophie gestellt, wie auch Marketing Managerin Lena Berger gegenüber elektro.at auf der Messe erklärte: „Wir haben unsere Positionierung weiter geschärft und bieten unter dem Nokia-Brand Geräte mit einem reduzierten, kompakten Design und solides Qualität sowie einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis. Außerdem machen wir Dinge wie Streaming und Gaming so leicht wie möglich.“

So hat StreamView seine Nokia OLED Smart TV 4K UHD-Modelle mit 55“ und 65“ auf der Messe in Berlin vorgestellt. Diese laufen auf Android TV und sind mit Features wie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms und HDMI-Anschluss besonders für Gaming geeignet. Ein Thema, das neben Streaming immer wichtiger wird. Die beiden OLED-Modelle sollen ab Ende September in den Handel kommen.

Um Streaming und Gaming geht es auch bei der neuen Nokia Streaming Box 8010, die im Oktober in den Handel kommen soll. Die Box unterstützt 4K UHD Bildschirmauflösung sowie Dolby Digital und Dolby Atmos. Funktionen wie Stadia, Netflix oder Prime Video sind wie bei den TV-Modellen vorinstalliert. Disney+ und andere Streaming Dienste, sowie mehr als 7000 weitere Apps oder Spiele sind im Play Store verfügbar.

„Wir haben unsere Produkte nach dem Feedback aus dem Markt weiterentwickelt. Dabei konzentrierten wir uns auf Features, welche den Kunden größtmöglichen Nutzen stiften“, erklärte dann auch VL Hans-Peter Schuster. Im Vertrieb gehe es nun darum, die Marke Nokia im Smart-TV-Bereich breiter aufzustellen, einschließlich bei der Großfläche.