MediaMarktSaturn steigt ins Retail Media-Business ein

Mediageschäft als Überlebensstrategie für Händler?

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 16.09.2022

Retail Media wird als eine der erfolgreichsten und zugleich profitabelsten digitalen Werbeformaten beschrieben. Unter Retail Media versteht man die von einer Marke auf der E-Commerce-Seite oder App eines Händlers geschalteten Werbeformen, die Kunden direkt am Point of Purchase ansprechen sollen. (Bild: MediaSaturn)

Otto macht es. Zalando, OBI sowie Douglas machen es und nun auch MediaMarktSaturn. Es geht um das Geschäft mit „Retail Media“, bei dem Händler den Industriepartnern ihre Handelsplattformen zwecks Werbung zur Verfügung stellen. MediaMarktSaturn arbeitet dabei - wie einige andere – mit dem französischen Unternehmen Criteo zusammen.

MediaMarktSaturn gab vor kurzem die Partnerschaft mit Criteo bekannt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Commerce-Media-Unternehmen will der Elektrohändler neue Einnahmequellen erschließen. Es geht um Retail Media. Soll heißen: Marken können direkt auf Handelsplattformen werben. Händler haben dadurch die Chance auf zusätzliche Erlösströme neben der reinen Marge. Und Marken können während des Verkaufsprozesses noch mal Einfluss nehmen. Immer mehr Retailer setzen auf diese Art von Business. Die „Vermietung“ der eigenen Werbeflächen scheint zur Überlebensstrategie für Händler zu werden.

Wie MediaMarktSaturn in einer Aussendung erklärt, stärke man mit dem Einstieg in das Retail Media-Geschäft seine strategische Positionierung. „Wir sind für unsere Kunden und unsere Industriepartner gleichermaßen relevant und wollen die große Reichweite, die unsere europäische Omnichannel-Plattform bietet, konsequent nutzen“, sagte Dr. Karsten Wildberger, CEO von MediaMarktSaturn und Ceconomy. „Mit Retail Media erschließen wir Schritt für Schritt ein neues Geschäftsfeld, in dem wir mittelfristig viel Potenzial sehen.“

Durch die Fülle an Daten, über die das Unternehmen verfüge, können die entsprechenden Angebote zielgenau gesteuert und evaluiert werden. Das sei für Partner wie für Kunden vorteilhaft. „Mit unseren europaweit über 1.000 stationären Märkten und unseren Webshops sind wir dafür prädestiniert, ein leistungsstarkes Retail Media-Geschäft aufzubauen“, erklärte Torsten Ahlers, Managing Director der MediaMarktSaturn Retail Media – der Tochtergesellschaft, in der das Unternehmen seine Aktivitäten in diesem Bereich bündelt. „Die Kooperation, die wir jetzt mit Criteo geschlossen haben, ist ein Meilenstein auf unserem Weg, dieses Wachstumsthema europaweit voranzutreiben.“

Die Partnerschaft mit Criteo sieht zunächst eine Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre und die Integration einer Retail Media-Plattform in allen 13 Landesgesellschaften von MediaMarktSaturn vor. Die Kooperation umfasst auch die gemeinsame Vermarktung der Werbeflächen. Bis zum Jahresende 2022 wird die Lösung von Criteo für alle Vertriebsmarken in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Italien und Österreich im Einsatz sein. Weitere Implementierungen in Belgien, Ungarn, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Luxemburg und der Türkei sollen anschließend folgen.

Retail Media wird als eine der erfolgreichsten und zugleich profitabelsten digitalen Werbeformaten beschrieben. Unter Retail Media versteht man die von einer Marke auf der E-Commerce-Seite oder App eines Händlers geschalteten Werbeformen, die Kunden direkt am Point of Purchase ansprechen sollen.