Kaufmännische Leitung sowie Leitung IT von Peter Osel übernommen

Red Zac: René Pascher neu an Bord

Die Branche | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 16.01.2023

René Pascher übernahm mit 1. Jänner 2023 die kaufmännische Leitung bei Red Zac.

Der langjährige Red Zac Vorstand Peter Osel ging ja mit Jahresende offiziell in Pension und wechselte zeitgleich in den Aufsichtsrat. Seine Agenden als kaufmännischer sowie IT-Leiter bei der Kooperation übernahm mit 1. Jänner 2023 René Pascher – ein Finanz-Profi, wie Red Zac beschreibt.

Peter Osel ging mit Jahresende in Pension und wechselte damit vom Vorstand in den Aufsichtsrat (elektro.at berichtete). Statt ihm holte Red Zac René Pascher ins Team. Dieser übernahm mit 1. Jänner 2023 offiziell die Agenden von Peter Osel. Red Zac Vorstand Vorstand Brendan Lenane sagt dazu: „Es ist uns gelungen, mit René Pascher einen versierten Manager ins Boot zu holen. Der erfahrene Manager ist bereits seit September 2022 bei Red Zac, um sich in die Agenden einzuarbeiten und hat nun mit 1. Jänner als Prokurist offiziell die Funktionen ‚Kaufmännische Leitung‘ sowie ‚Leitung IT‘ übernommen. Damit werden künftig die Bereiche Finanzbuchhaltung, Controlling, IT sowie Legal von René Pascher verantwortet.“

Über René Pascher

Der gebürtige Niederösterreicher bringt über 15 Jahre Erfahrung in Finanz- sowie Führungspositionen in Accounting- und Controlling Rollen sowie in der Organisationsentwicklung mit. Red Zac sagt: „Die produzierende Industrie sowie Dienstleistungssektor prägen den Finanzprofi.“ In seiner neuen Verantwortung übernimmt Pascher – neben den Bereichen Kaufmännische Leitung sowie Leitung IT – auch die Personalverwaltung sowie „eine wichtige Rolle in der Transformation vieler Arbeitsbereiche, wo Prozesse, Automatismen und Systeme optimiert werden“, wie Brendan Lenane erklärt.