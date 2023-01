Spülen & Kochen

Zwei Aktionen mit Constructa energy zum Jahresauftakt

17.01.2023

Beim Kauf eines „flex & easy“- Geschirrspülers von Constructa energy gibt es im Rahmen der „Einfach gut Spülen“-Aktion 2 x 72 Tabs zusätzlich.

BSH Hausgeräte startet mit zwei Aktionen für Constructa energy ins neue Jahr. So gibt es für Kunden im Rahmen der „Einfach gut spülen“-Aktion beim Kauf eines „flex & easy“-Geschirrspülers einen Halbjahresvorrat Spültabs on top. Bei der Einbau-Herdset-Aktion wiederum erhalten Endkunden beim Kauf eines Constructa Herdsets das Kochbuch „Hello Nature“ von Profikoch Markus Sämmer dazu. Die Aktionen laufen bis zum 28. Februar 2023.

„Unsere Spüler sind nicht nur ‚made in Germany‘, sondern flexibel, leicht bedienbar und zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich“, erklärt Thomas Pfalzer, Geschäftsleiter für Constructa in Österreich. „Ein Versprechen, das wir immer wieder einlösen, denn die Geschirrspüler überzeugen durch eine Vielzahl an praktischen Features. Dank Home Connect sind sie z.B. voll vernetzt und lassen sich per App einfach und intuitiv steuern. So smart war Geschirrspülen noch nie!“

Einfach smart spülen

Alle Kunden, die bis 28.02.2023 eines der Constructa energy-Aktionsgeräte erwerben, erhalten zwei Packungen Finish Quantum Ultimate (à 72 Spültabs) dazu. Voraussetzung für den Erhalt der Tabs ist die erfolgreiche Registrierung des Geräts bis 31.03.2023 unter https://www.constructa.com/at/gut-spuelen.

Die Aktionsgeräte aus der „flex & easy“-Serie sind voll vernetzt und lassen sich über Home Connect smart steuern: Je nach Verschmutzungsgrad und Beladung wählt der intelligente Geschirrspüler auf Wunsch das passende Programm. Ist der Spülvorgang beendet, erscheint eine Nachricht in der App und selbst der rechtzeitige Nachkauf von Spültabs kann automatisch erfolgen. Home Connect bietet außerdem die Möglichkeit, Partnersysteme in den Haushalt einzubinden.

Über den Tellerrand

Im Bereich Kochen liegt der Schwerpunkt der Aktion rund um die Einbau-Herdsets dagegen mehr auf der Inspiration für die Endkunden. Bis 28. Februar 2023 erhalten Endkunden beim Kauf eines Constructa Herdsets das Kochbuch „Hello Nature“ von Profikoch Markus Sämmer dazu und können so buchstäblich über den eigenen Tellerrand blicken.

Auch bei den Herden rückt Pfalzer das Preis-Leistungsverhältnis von Constructa energy in den Mittelpunkt: „Dieses Qualitätsmerkmal überzeugt selbst Profis, deshalb freuen wir uns sehr, dass Markus Sämmer in seinem Kochbuch tolle Ideen liefert und viele Rezepte mit unseren Geräten zubereitet hat!“

In „Hello Nature“ lädt der Koch und Naturliebhaber auf eine Reise in seine Selbstversorger- Welt ein, um mehr Bewusstsein für gute Lebensmittel zu schaffen. In über 85 naturnahen Rezepten unterstreicht er seine Liebe zu Regionalität und Nachhaltigkeit und macht Lust auf den eigenen kleinen Gemüsegarten.

Purer Koch- und Backspaß

Alle Käufer, die bis 28.02.2023 ein Constructa energy Herdset erwerben, kommen in den Genuss des Kochbuchs. Auch hier ist die Voraussetzung die erfolgreiche Registrierung des Geräts bis 31.03.2023 – in diesem Fall unter https://www.constructa.com/at/entdecken/herdset-zugabe

Teil der Aktion sind neun Herdsets – jeweils bestehend aus Einbauherd und Kochfeld – mit modernen Ausstattungsmerkmalen: darunter bis zu acht Heizarten, eine Vielzahl an Automatikprogrammen, teilweise integrierte Dampfzugabe, Pyrolyse oder Hydro Clean für die leichte Reinigung, Schnellaufheizung, Kindersicherung und vieles mehr. Die Herdsets gibt es ab attraktiven 729 Euro (UVP).