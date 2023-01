Vorstellung auf der CES

Hisense: Neue ULED Mini LED-Fernseher, Laser-TVs und neues VIDAA Betriebssystem

Multimedia | 0 | Produkte | Wolfgang Schalko | 18.01.2023

Auf der CES stellte Hisense eine Reihe von Neuheiten vor – für den 110 ULED X erhielt das Unternehmen den CES Innovation Award.

Hisense hat auf der CEs eine breite Palette an Produktneuheiten für 2023 vorgestellt, darunter ULED-Fernseher, neue Laser-Fernseher sowie Smart Home-Produkte. Außerdem will man mit dem Smart-TV-Betriebssystem VIDAA nach der Einführung in Europa und Lateinamerika nun auch den US-Markt erobern.

Auf der diesjährigen CES wurde der Hisense 110 ULED X mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet. Der 110 ULED X verfügt über einen 110-Zoll-Bildschirm und eine 8K-Auflösung. Er ist mit den besten Bildtechnologien ausgestattet, einschließlich Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, einer Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits und einer erstklassigen HDR-Bildqualität. Mit der aktiven intelligenten Steuerung für die Hintergrundbeleuchtung und einem neuen, proprietären 8K-Chipsatz können die Zuschauer das beste Display-Erlebnis genießen, unabhängig von den Veränderungen im Ambiente. Zusätzlich zu den hochmodernen Bildtechnologien erzeugt ULED X außerdem einen Sound in Kinoqualität mit einem dualen Kino-Audiodesign und 3.1.2-Kanälen für immersiven Surround-Sound. Neben dem ULED X waren auch die Serien U8K, U7K und U6K auf der diesjährigen CES zu sehen.

Der 8K Laser-TV wurde in Las Vegas erstmals den Überseemärkten präsentiert. Dieses limitierte Produkt integriert die fortschrittlichste Laser-TV-Technologie, einschließlich einer dreifarbigen Laserlichtquelle, Dolby Atmos, DTS-Virtual:X-Audiotechnologie und Zertifikaten für IMAX Enhanced. Die neuesten Laser-Fernseher von Hisense verbessern das Bilderlebnis mit einem neuen hochverstärkenden ALR-Bildschirm für mehr Helligkeit und ein klareres Bild, einem eingebauten TV-Tuner und erstklassiger Audioqualität und Audiofunktionen. Eine Vielzahl von Modellen, einschließlich des L9H und des L5H, decken unterschiedliche Konsumentenbedürfnisse ab.

Hisense hat auch seine Smart Home-Strategie weiterentwickelt: ConnectLife, womit Hisense diese Strategie umsetzt, macht das Management alltäglicher Aufgaben einfacher, nachhaltiger und unterhaltsamer. Darüber hinaus bringt VIDAA, die Smart-TV-Bedienungsplattform von Hisense, zusammen mit ConnectLife, intelligente Haushaltsgeräte zusammen, um ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, das die Verwaltung und Überwachung von Haushalten einfach macht und den Nutzer in den Mittelpunkt des Heimerlebnisses stellt.

VIDAA nimmt US-Markt ins Visier

Das vor nicht einmal drei Jahren von der Hisense Group gegründete Unternehmen VIDAA, das v.a. für sein gleichnamiges Smart-TV-Betriebssystem bekannt ist, streamt mittlerweile durchschnittlich eine Milliarde Stunden an Inhalten pro Monat in 180 Ländern und Gebieten. Darüber hinaus unterstützt das schnelle und leistungsstarke Betriebssystem von VIDAA Airplay 2 und verfügt über weitere leistungsstarke Funktionen wie VIDAA Voice (plus Google Voice und Alexa), VIDAA TV, einen FAST-Service und die mobile VIDAA-Fernbedienung. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens begann in Europa und setzte sich im Nahen Osten, in Australien, in der APAC-Region und zuletzt in Lateinamerika fort. 150 OEM-Marken haben sich für VIDAA als Betriebssystem für ihre Smart-TVs entschieden. Mit dem Eintritt in den US-Markt ist der globale Vertrieb von VIDAA in allen großen Märkten nun vollständig verfügbar.