Fyne Audio, Gold Note, Unison Research und Opera

HZ Electronics: Mit vier neuen Marken ins neue Jahr

Wolfgang Schalko | 18.01.2023

Von Unison Research kommen handgearbeitete Einzelstücke wie der Class A Röhrenvollverstärker Simply Italy.

Zu Jahresbeginn hat HZ Electronics den Vertrieb der Marken Fyne Audio, Gold Note, Unison Research und Opera für Österreich als Handelsvertretung übernommen. Die Neuzugänge erweitern gezielt das ohnehin bereits breit gefächerten Produktspektrum und folgen der bewährten Devise „Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel“.

Fyne Audio

Das siebenköpfige Team des schottischen Lautsprecherherstellers kann zusammen auf 200 Jahre Erfahrung in der Audioindustrie zurückgreifen. Im Zentrum der umfassenden Weiterentwicklungen steht die IsoFlare Chassistechnologie von Fyne Audio. Dabei handelt es sich um eine Punktschallquelle, bei der ein Hochtöner koaxial in der Mitte einer Tieftonmembran untergebracht ist, wobei die Konstruktion aufgrund der Formgebung der Membran eine hervorragende stereofonische Abbildung auch außerhalb der Achse durch eine gleichmäßige Abstrahlung mit konstanter Richtwirkung erlaubt.

Gold Note

Die Leidenschaft für Musik und Audiotechnik sowie die Unzufriedenheit mit den damals erhältlichen Anlagen ließ den damaligen Ingenieurstudenten Maurizio Aterini beginnen, seinen ersten eigenen Plattenspieler zu entwerfen. Anfangs noch belächelt, wurde mit dem ersten Plattenspieler der Grundstein für die Gründung des Unternehmens Gold Note gelegt. Heute verfügt Gold Note über eine breite Produktpalette an HiFi-Komponenten, die allesamt in Italien entwickelt und auf höchstem Niveau produziert werden.

Unison Research

Alle Unison-Produkte sind handgearbeitete Einzelstücke aus Italien und werden seit über 25 Jahren auf der ganzen Welt geschätzt. Jeder Blick in ein Gerät von Unison Research lässt die hohe Fertigungsqualität, die Liebe und Sorgfalt im Detail sowie den Top-Standard der verwendeten Komponenten erkennen. Das Ergebnis ist Musikwiedergabe in natürlicher Reinheit und Klarheit – warmer, musikalischer Klang frei von Verfälschungen und Übertreibungen.

Opera

Opera strebt nach dem klassischen Schönheitsideal der lyrischen Oper. Giovanni Nasta, Gründer von Opera war stets bemüht, dieses Ideal in seinen Produkten wiederzufinden – in der Schönheit des Klanges ebenso wie in der Eleganz des Designs und der Qualität der Verarbeitung.

Bei Opera treffen somit traditionelle perfekte italienische Holzverarbeitung und modernste akustische Technologien zusammen. Opera stellt Lautsprecher her, die unter Verwendung von hochwertigen Materialien sorgfältig nach den grundlegenden Prinzipien der akustischen Wissenschaft gefertigt werden. Das war schon vor zwanzig Jahren beim ersten Caruso so und ist es auch heute noch – abgesehen davon, dass mittlerweile eine breite Palette von Lautsprechern für ein breites Publikum, für jede Einsatzart und für jedes Budget zur Verfügung steht.

Die Produkte der vier neuen Marken sind ab sofort bei HZ Electronics verfügbar. Detaillierte Infos und Preise sind in den beigefügten Produktfoldern zu finden.