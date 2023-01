Kaffeemaschinen, Staubsaugerroboter, Thermomix & Co

Neu bei refurbed: Runderneuerte Haushaltsgeräte

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.01.2023

Markenhersteller, wie nun auch De’Longhi, nehmen ihre eigenen Produkte, zB. Kaffeevollautomaten zurück, refurbishen sie durch auf die Marken spezialisierte Experten und verkaufen sie nach eingehender Prüfung wieder über refurbed.at. (Foto: refurbed)

Refurbishment - das professionelle Generalüberholen von Produkten - erfährt quer durch die Bevölkerung bereits hohe Akzeptanz. Vor allem wiederaufbereitete Smartphones, Laptops und Tablets kommen gut an. Der Online-Marktplatz refurbed.at erweitert sein Sortiment nun auch um Haushaltsgeräte aller Art - vom Kaffee-Vollautomaten über Stabmixer und Thermomix bis hin zu Dörrmaschinen und Staubsauger-Roboter.

Während das professionelle Generalüberholen von Smartphones, Laptops und Tablets bereits quer durch die Bevölkerung hohe Akzeptanz erfährt und durch Rekordinflation und Klimakrise auch 2023 Rückenwind als dritte Konsumkategorie neben „gebraucht“ und „neu“ erhalten wird, verbreitert der österreichische Online-Marktplatz refurbed erneut sein Angebot: Interessenten finden dort nämlich nun auch generalüberholte Haushaltsgeräte aller Art – vom Kaffee-Vollautomaten über Stabmixer und Thermomix bis zur Dörrmaschinen und zum Staubsauger-Roboter.

„70% bis 80% der Bevölkerung sind bereit, Produkte zu kaufen, die einen Vorbesitzer hatten – wenn sie sich darauf verlassen können, dass die Produkte professionell überprüft wurden und sie die Sicherheit einer 12-monatigen Garantie genießen“, so Peter Windischhofer, Co-Founder von refurbed. „Dabei sind die Preisersparnis von bis zu 40% für unsere Kunden ebenso kaufentscheidend wie der Nachhaltigkeitsaspekt des Refurbishments. Denn alles, was wir professionell wiederaufbereiten und wiederverwenden, muss eben nicht neu produziert werden.“

Kreislaufwirtschaft überzeugt

Das Modell der Kreislaufwirtschaft sei dabei so überzeugend, dass mittlerweile auch Hersteller auf den Zug aufgesprungen sind und die aktive Zusammenarbeit mit dem Online-Marktplatz refurbed suchen. „Wir freuen uns besonders, dass es gute Kooperationen mit namhaften Herstellern wie Graef und De’Longhi gibt. Diese nehmen ihre eigenen Produkte, zB. Kaffeevollautomaten zurück, refurbishen sie durch auf die Marken spezialisierte Experten und verkaufen sie nach eingehender Prüfung wieder über refurbed.at. Die Nachfrage bei den Haushaltsgeräten stimmt uns positiv und der schönste Nebeneffekt daran ist: Je mehr Original-Hersteller sich für das Refurbishment ihrer eigenen Produkte einsetzen, desto stärker wird künftig bereits in der Produktion auf deren Reparierbarkeit geachtet. Davon profitieren alle“, so Windischhofer über die positive Eigendynamik der Kreislaufwirtschaft. Neben Graef und De’Longhi finden sich auch andere bekannte Namen unter den Haushaltswaren auf refurbed, so zB. Kenwood aber auch Thermomix oder Vorwerk.