StartUp setzt auf Premiumhersteller

Miele und 7hauben machen gemeinsame Sache

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.01.2023

Durch hochkarätiges Küchenequipment bietet 7hauben Spitzenköchen und -köchinnen das optimale Umfeld, um detailliert köstliche Rezepte und Kochtechniken zu zeigen. (Foto: 7hauben)

Bei 7hauben dreht sich alles um Online-Koch- und Backkurse auf Haubenniveau. Genauer gesagt geht es um qualitativ hochwertige Videos mit den besten Köchen und kulinarischen Experten unseres Landes. Mit dabei von der Partie ist Miele, dessen Kochschulangebot sich optimal mit dem Online-Format ergänzt. Zudem unterstützt Miele 7hauben mit Küchengeräten.

7hauben und Miele machen gemeinsame Sache. Nach Videos für Backofen, Dampfgarer und Dialoggarer kam die „Masterclass Wirtshausküche“ mit Miele Botschafter und Spitzenkoch Andreas Döllerer. Diese Online-Formate ergänzen heute perfekt das Miele Kochschulangebot.

Jetzt hat 7hauben den Sprung in größere Räumlichkeiten mitsamt eigenem Küchenstudio gewagt. Mit an Bord im Bereich Küchengeräte ist auch diesmal wieder Miele. Neben einem hochwertigen Backofen ist auch die – wie Miele sagt – „Königsklasse unter den Einbaugeräten“ im Einsatz – der neue Dampfbackofen mit der Funktion HydroClean, den angeblich besonders Kochenthusiasten schätzen, wie Miele sagt.

Die Entscheidung für ein eigenes Küchenstudio begründet 7hauben-Geschäftsführer Johannes Sailer so: „Die hochwertige Produktion von Online-Kochkursen erfordert exzellentes Equipment und vor allem eine ausgezeichnete Küche. Das bedeutet vor allem: mehr Flexibilität beim Filmen und großes Potenzial für neue Kurse, Videos und Formate. Im Dezember konnte bereits der erste Kurs in der neuen Küche mit 4-Hauben-Koch Hannes Müller gedreht werden. Wir freuen uns auf die vielen Kursdrehs, die wir 2023 in unserem 7hauben-Küchenstudio umsetzen werden.“

Hochfunktionale Ausstattung für Premium Online-Kochkurse

Durch hochkarätiges Küchenequipment bietet 7hauben Spitzenköchen das optimale Umfeld, um detailliert köstliche Rezepte und Kochtechniken zu zeigen. „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Köchen und Experten ein perfekt ausgestattetes Küchenstudio bereitstellen, damit sie sich kreativ und technisch frei austoben können”, so CEO Sailer.

Kochenthusiasten schätzen die Kombination aus Backofen und Dampfgarer

Soll etwa der Fisch oder das Gemüse im Dampf gegart oder doch klassisch im Backofen zubereitet werden? Oder ist vielleicht eine Kombination aus beidem das Nonplusultra, etwa damit das Brot außen knusprig und innen locker wird – oder das Roastbeef auf den Punkt saftig und zart gelingen soll? „Mit Miele-Dampfbacköfen sind alle drei Optionen verfügbar“, sagt das Unternehmen, denn: „Sie kombinieren einen erstklassig ausgestatteten Backofen mit einem leistungsstarken Dampfgarer.“ Entsprechend vielfältig seien die Anwendungsmöglichkeiten des Miele-Dampfbackofens, vom schonenden Auftauen über Sous-vide-Garen bis hin zum Zubereiten von Joghurt oder dem Entsaften von Früchten. „Mit der neuen Selbstreinigungsfunktion HydroClean der Dampfbacköfen DGC HC Pro gehört das anschließende lästige manuelle Reinigen der Vergangenheit an“, verspricht Miele.

Über 7hauben

Das Startup 7hauben aus Linz ist Marktführer für Online Koch- und Backkurse im DACH-Markt mit über 50.000 zahlenden Usern und über 2,5 Millionen free Usern. Das Unternehmen steht vor allem für qualitativ hochwertige Videos mit den besten Köchen und kulinarischen Experten. Zu den mittlerweile über 50 Eigenproduktionen gehören Brotbackkurse mit dem „Brotpapst“ Lutz Geißler sowie Kochkurse mit Starkoch Johann Lafer, Gastrounternehmerin Haya Molcho von NENI und Sterneköchen Jens Rittmeyer und Ali Güngörmüş. Die Kurse können im Abo oder einzeln erworben werden und sind unter www.7hauben.com verfügbar. Im Angebot enthalten sind der Zugang zu den Kursvideos und ein dazugehöriges Kochheft mit allen Rezepten und zusätzlichen Infos. Das 7hauben Küchenstudio kann auch für externe Produktionen gemietet werden.