Preiskampf mit 10Mbit/s

A1 stellt Österreichs günstigsten Festnetz-Internettarif vor

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 30.01.2023

Mit dem Internet-Tarif A1 Basis will A1 das günstigste Festnetz-Internet Angebot Österreichs auf dem Markt lancieren. Um 9,90 Euro/Monat (zzgl. Jährliches Entgelt von 34,90 Euro) gibt es laut Betreiber eine stabile, ungeteilte 10 Mbit/s Bandbreite. Zusätzlich entfällt auch das Herstellungsentgelt in der Höhe von bis zu 167 Euro.

Wer unter ständig steigenden Preisen leidet, für den mag der neue Internet-Tarif A1 Basis eine Alternative sein. Der Netzbetreiber selbst sieht seine Zielgruppen zum Teil unter Internet-Einsteigern, die noch wenig Kontakt mit dem Internet hatten, und mit dem neuen Tarif erste Schritte in der Online-Welt unternehmen wollen.

Zudem will der Betreiber mit dem Tarif sehr kostenbewusste Kunden ansprechen. Denn gerade in Zeiten der steigenden Lebenserhaltungskosten sei die Teilhabe an den Möglichkeiten des Internets elementar. Für GIS Befreite kann der öffentliche Zuschuss zum Fernsprechentgelt in Höhe von 12 Euro/Monat für A1Internet angerechnet werden. Somit entfällt für diese Kunden das monatliche Grundentgelt.

Diesen Kunden will der Betreiber eine stabile Internetverbindung bieten, wie sie für das Arbeiten von zu Hause oder das Streamen von Filmen und Serien unerlässlich ist. Schließlich sei eine ungeteilte Bandbreite, wie sie ein A1 Festnetz Internet-Tarif liefert, die beste Lösung, um das volle Potenzial der Onlineanwendungen auszuschöpfen.