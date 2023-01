rundUm Genuss

Der erste Jura Store Kärntens ist fertig

Kleingeräte Hintergrund Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 31.01.2023 |

Nun ist der Jura-Konzeptstore von Ingo Bender in Klagenfurt auch „offiziell" eröffnet. (© Thomas Hude)

Eigentlich hatte Ingo Bender seinen Konzept-Store „rundUm Genuss“ bereits am 2. Dezember eröffnet. Die offizielle Eröffnung fand allerdings erst vergangene Woche Donnerstag, den 26. Jänner statt. Da präsentierte er seinen Kunden in der St. Veiter Straße 98 das gesamte Sortiment an Haushalts-, Büro- und Gastronomie-Kaffeevollautomaten sowie Zubehör und Kaffee von Jura und rund 40 ausgewählte Premiumprodukte von Liebherr.

Zur offiziellen Eröffnung von „rundUm Genuss“ lud Geschäftsführer Ingo Bender gemeinsam mit dem Jura Österreich Geschäftsführer Andreas Hechenblaikner und Lukas Steiner (Key-Account-Manager, Liebherr) drei Tage lang zur feierlichen Eröffnung. Die Besucher hatten die Möglichkeit, bei Weinverkostungen edle Tropfen aus der Steiermark und aus St. Veit an der Glan kennenzulernen. Selbstverständlich konnten Interessierte auch verschiedenste Kaffeespezialitäten einschließlich Cold Brew-Spezialitäten, zubereitet mit den Jura Kaffeevollautomaten, probieren. Im Rahmen eines Gewinnspiels verloste Bender einen Jura Kaffeevollautomaten und einen Kühlschrank von Liebherr. Darüber hinaus gab es eine Rundfahrt um den Wörthersee mit TV-Star Otto Retzer in einem nostalgischen Bully zu gewinnen.

Bei „rundUm Genuss“ erhält man Jura Kaffeevollautomaten für den privaten Haushalt, die Gastro-Küche oder das Büro und wird vom Experten Ingo Bender beraten. Bender ist mit seinem Jura Store außerdem Partnerbetrieb der Förderaktion „Reparaturbonus“ des Klimaschutzministeriums und serviciert Jura Kaffeevollautomaten vor Ort. Beim Verkosten der Jura Kaffeespezialitäten im Rahmen der feierlichen Eröffnung waren unter anderem Andreas Hechenblaikner (Jura Österreich Geschäftsführer), Lukas Steiner (Key-Account-Manager, Liebherr), Oliver Zwanzger (Jura Gebietsverkaufsleiter), Simon Frick (Außendienst, Liebherr) sowie Bürgermeister Christian Scheider und Landesabgeordnete Ruth Feistritzer vor Ort.

Mehr zum neuen Jura-Store in Klagenfurt finden Sie in der kommenden E&W 1-2/2023.