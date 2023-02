Gleich zwei Auszeichnungen eingeheimst

Kitchen Innovation Awards für Bauknecht

Hausgeräte | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 01.02.2023

Bauknecht werden in diesem Jahr gleich zwei Auszeichnungen durch die Jury des Kitchen Innovation Awards verliehen: Während die Marke Bauknecht den „Favourite Brand Diamond“ für ihre „konstant herausragende Produktleistung“ erhält, bekommt die Total NoFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination den „Kitchen Innovation Award 2023“. Die Preisverleihung für beide Auszeichnungen findet am 4. Februar 2023 im Rahmen der Messe Ambiente in Frankfurt am Main statt.

Auch die Hausgeräte von Bauknecht werden regelmäßig Tests von Verbrauchern und Fachexperten unterzogen. Der Kitchen Innovation Award prüft dabei das Gesamtpaket aus Design und Funktionalität, Innovation und tatsächlichem Produktnutzen. „Es ist eine Ehre für uns, dass unsere Produkte erneut vor den kritischen Augen der Juroren des Kitchen Innovation Award bestehen konnten“, sagt Artur Wlodarczyk, Senior Category und Trade Marketing Manager bei Bauknecht

Erstmals wurde Bauknecht Hausgeräte in diesem Jahr der Titel „Favourite Brand Diamond“ verliehen: „Der Konsumentenpreis würdigt die überdurchschnittlich hohe Verbraucherorientierung und wird ausschließlich an Unternehmen verliehen, die in den vergangenen drei Jahren mindestens viermal das Prädikat ‚ausgezeichnetes Produkt‘ erhalten haben. Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung ‚Favourite Brand Diamond‘, denn sie ist Ausdruck der Qualität unserer Produkte und ein enormer Vertrauensbeweis, den unsere Verbraucher uns entgegenbringen und für den wir besonders dankbar sind“, so Wlodarczyk.

Total NoFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination

Die Total NoFrost Einbau-Kühl-/Gefrierkombination erhält in diesem Jahr den „Kitchen Innovation Award 2023“. Bauknecht beschreibt: „Das innovative Food Care System mit Active-Oxygen-Technologie sorgt für eine gesunde und saubere Lagerung sämtlicher Lebensmittel: Bei Aktivierung der Funktion über das innenliegende Touchdisplay werden aktive Sauerstoffmoleküle im Innenraum des Kühlschranks freigesetzt, die bis zu 99% der Bakterien und Viren entfernen, die Luftqualität damit verbessern und schlechte Gerüche reduzieren. Die gleichmäßige Luftzirkulation im Innenraum verhindert außerdem das Vereisen des Gerätes.“

Zur Aufteilung im Innenraum erklärt der Hersteller: „Die beiden Schubladen Ultra Fresh Zone+ und Multi Fresh Zone bieten weiteren Stauraum für die langfristige Aufbewahrung frischer Lebensmittel: Mithilfe einfach zu bedienender Drehregler stellen Nutzer Feuchtigkeit bzw. Temperatur in den Schubladen je nach Bedarf individuell ein. Zahlreiche weitere Funktionen unterstützen die langfristige Lagerung von Lebensmitteln, um Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse sowie Milchprodukten stets die optimale Umgebung zu bieten.“

Der Kitchen Innovation Award

Der Kitchen Innovation Award ist ein Konsumentenpreis, der „besonders bedarfsgerechte Produktinnovationen“ der Hersteller fördert und prämiert. Eine Jury aus sowohl Fachexperten als auch Verbraucheren vergibt den Kitchen Innovation Award einmal jährlich an „herausragende“ Produkte. Der Award soll Konsumenten und Händlern gleichermaßen eine objektive Orientierung beim Kauf neuer Produkte aus der Koch- und Küchenbranche bieten.