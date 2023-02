Kundendienst-/ Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst in Salzburg

Salzburg: Electrolux sucht Kundendienst-/ Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst

Electrolux entwickelt innovative, nachhaltige Hausgerätelösungen, die den Alltag der Menschen leichter und angenehmer machen sollen. Nun sucht der Hersteller einen neuen Kundendienst-/ Servicetechniker (m/w/d) im Außendienst, betreut werden soll das Bundesland Salzburg.

Ihre tägliche Arbeit umfasst folgende Tätigkeiten:

Reparatur der Electrolux Haushaltsgroßgeräte aller Gerätegruppen im Haushalt der Kunden

Einweisung bezüglich Anwendung und Bedienung der Elektrogeräte

Führung von Beratungsgesprächen zur Anwendung, passendem Zubehör und neuen Geräten

Durchführung von Sicherheitsprüfungen und Abrechnungen

Erfahrung und Qualifikation:

Abgeschlossene Ausbildung in einem Elektroberuf (Elektriker, Elektroniker, Mechatroniker oder ähnlich)

Spaß am Kennenlernen und Aneignen neuer Technologien und Innovationen

Fahrerlaubnis der PKW-Klasse „B“

Wohnort in der Nähe des Einsatzgebietes (Bundesland Salzburg)

Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Electrolux bietet:



Ein eigenes Servicefahrzeug mit moderner Ausrüstung von Werkzeug über Laptop, damit Sie auf dem neuesten Stand der Technik unterwegs sind.

Die Bestückung Ihres Fahrzeugs mit den erforderlichen Ersatzteilen und Planung Ihrer Tageseinsätze durch den Innendienst, damit Sie sich auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können und eine ausgewogene Balance zwischen Berufs- und Privatleben finden.

Einen engen Austausch mit dem Team und gegenseitige Unterstützung, ständig verfügbaren Support durch unsere erfahrenen Technikern mit praktischen Hilfsmitteln, damit Sie gemeinsam mehr erreichen können.

Einen klaren Plan für regelmäßige persönliche Schulungen, Online-Trainings und Fortbildungen, damit Sie sich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen können.

Für diese Vollzeitanstellung (auf Basis 38,5 Wochenstunden) bieten wir Ihnen je nach individueller Qualifikation ein Mindestbruttogehalt ab 2.300,- Euro pro Monat, bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung können Sie mit Überzahlung rechnen. Dazu kommen Prämien und Spesenvergütungen.

Bei Interesse schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an Isabella Zech isabella.zech@electrolux.com

Mehr Informationen über Electrolux finden Sie unter: Mehr Informationen unter: https://www.linkedin.com/company/electrolux/life/c0da4982-5d7e-48be-8fa2-0ec8d60f25ae

Electrolux sagt über sich selbst: „Angesichts des schnelllebigen Wandels und den Erwartungen an uns als Arbeitgeber verlassen wir uns mehr denn je auf unsere Mitarbeiter. Unser Ziel ist es ‚Employer of Choice‘ zu sein, das Unternehmen, in dem Menschen gerne arbeiten und in dem sie wachsen wollen. Deswegen arbeiten wir ständig daran, für unsere Mitarbeiter eine Umgebung zu schaffen, in der sie ihr ganzes Potenzial entfalten können.“

Unternehmen Electrolux Kontakt Isabella Zech isabella.zech@electrolux.com Link https://career.electroluxgroup.com/global/en/job/req40107/Kundendienst-Servicetechniker-im-Au%C3%9Fendienst-m-w-d-Bundesland-Salzburg-m-w-d/?utm_source=fachmedium&utm_medium=free&utm_campaign=FieldTechAT