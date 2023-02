E&W Podcast – Folge 4

Die Branche im Ohr – Teil 4: Steffi Bruckbauer im Gespräch mit Manfred Müllner

Podcast Wolfgang Schalko | 05.02.2023

„Die Branche im Ohr” - im Podcast der E&W wollen wir Ihnen Menschen, die man kennt, so vorstellen, wie man sie noch nicht kennt. Im vierten Teil spricht Steffi Bruckbauer mit Manfred Müllner, Branchenkenner und Geschäftsführer-Stellvertreter im FEEI.

Im vierten Teil unseres Podcasts „Die Branche im Ohr” spricht Steffi Bruckbauer mit Manfred Müllner, Geschäftsführer-Stellvertreter im FEEI. Der 64-jährige verheiratete Vater zwei Teenager ist seit mehr als 30 Jahren in der Branche und hat dementsprechend viel erlebt. Er spricht über Höhe- und Tiefpunkte, über Veränderung sowie Herausforderungen und er verrät, dass er oft gar nicht so ruhig und entspannt ist, wie es nach außen scheint. Darüber hinaus erzählt Müllner, welche Rolle Fitness in seinem Leben spielt, woher er weiß, dass der Mensch zu wenig schläft und welches Elektrogerät ihn tagtäglich an die Wichtigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich erinnert.

