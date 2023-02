Noch mehr Entertainment

LG erweitert Angebot im webOS Hub

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.02.2023

Apple TV App, Apple Music, AirPlay und HomeKit werden in über 100 Ländern und Regionen über webOS Hub verfügbar sein.

LG Electronics (LG) erweitert seine webOS Smart-TV-Plattform um die Apple TV-App, Apple Music, AirPlay sowie HomeKit. Damit bieten kompatible TV-Geräte nun ein noch einfacheres und vielseitigeres Smart-TV-Erlebnis.

Durch die größere Bandbreite an Anpassungsoptionen für Smart-TV-Hersteller und eine größere Auswahl an Inhalten für Kunden sind nach eigenen Angaben jetzt zehnmal so viele Marken auf webOS Hub verfügbar wie Anfang 2021. LG arbeitet nun mit insgesamt 200 Partnern zusammen, darunter Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa und Hyundai.

Im Überblick

Apple TV+ kann über die Apple TV App auf dem webOS Hub Home Screen aufgerufen werden. Darüber hinaus können Nutzer über die Apple TV App beliebte Streaming-Dienste von Drittanbietern abonnieren sowie über 100.000 Filme und Serien zum Kaufen oder Leihen entdecken.

Apple Music bietet eine riesige werbefreie Songauswahl mit über 100 Millionen Titeln, 30.000 von Experten zusammengestellten Wiedergabelisten, 4K-Musikvideos und den Apple Music Radio, das genreübergreifende Hits und Klassiker spielt. Apple Music via webOS Hub eignet sich auch für Hauspartys, da es Millionen von Songs mit zeitlich abgestimmten Lyrics enthält. Zudem können Abonnenten über webOS Hub auf ihre persönliche Songsammlung zugreifen.

WebOS Hub wird auch mit AirPlay kompatibel sein, so dass die Nutzer Filme, Musik, Spiele und Fotos direkt von ihrem iPhone, iPad oder Mac auf ihren Smart-TV streamen können. Darüber hinaus sind webOS Hub-betriebene TV-Geräte auch Apple Home-fähig – so können Fernseher über die Apple Home-App und Siri mithilfe der Apple HomeKit-Technologie gesteuert werden.