Editor's Choice Die E&W 1-2/2023 ist da

Alle unter einem Dach

Hintergrund | 3 | | Dominik Schebach | 07.02.2023

Rexel hat mit seiner Expo erfolgreich ein neues Messeformat geschaffen.

Es war eine fulminante Premiere in Wels. Mit der Rexel Expo hat der Marktführer im Elektrogroßhandel ein neues Messeformat geschaffen und nebenbei den Branchenkalender um einen Fixtermin bereichert. Die E&W-Redaktion war vor Ort und hat sich die erste Ausgabe der Rexel Expo vor Ort angesehen. Zudem sprachen wir für die E&W 1-2/2023 mit dem neuen Beko Grundig-GF Evren Aksoy, besuchten den doppelten Magenta-Hero Michael Scherwitzl und interviewten go-e GF Vincent Mabré und vieles mehr. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau auf die E&W 1-2/2023.

Unter dem Motto „Expertise trifft Chance“ fand am 25. und 26. Jänner erstmals die Rexel expo in Wels statt. Knapp 4.000 Besucher nutzten die Möglichkeit sich bei den rund 130 Ausstellern zu informieren – vor allem auch über die Herausforderungen sowie die zukünftige Rolle der Branche vor dem Hintergrund der Energiewende.

Der heimische Einzelhandel kann auch nach der Pandemie nicht aufatmen. Es gibt zu viele „Baustellen“, die das Dasein der Händler erschweren. Der Handelsverband hat nun gemeinsam mit Vertretern aus dem österreichischen Einzelhandel sechs Forderungen an die Politik formuliert.

Daran, dass die Elektromobilität sich durchsetzen wird, lässt Vincent Marbè, Geschäftsführe von go-e, keine Zweifel aufkommen. Wie das Unternehmen den Sprung an die internationale Spitze schaffen will, warum man am Standort Kärnten festhält und was den „bunten Haufen” sonst noch auszeichnet spricht er im E&W Interview.

Im Stimmungshoch befinden sich die erneuerbaren Energien – noch nie war der Zuspruch zu Photovoltaik & Co. so hoch. Und auch die Investitionsbereitschaft hat ein Rekordniveau erreicht. Passend dazu stand in der KTM Motohall am 26.Jänner der alljährliche Kick Off von Suntastic.Solar auf dem Programm. Dabei informierte der Photovoltaik-Distributor die Mitglieder seines Partner-Netzwerkes über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen sowie über die nächsten Vorhaben.

CO2-Einsparung lässt sich nicht nur durch die Energiewende erreichen, sondern auch durch Maßnahmen im Gebäudesektor. Welches Potenzial in der energetischen Sanierung und dem Einsatz intelligenter Technologien – Stichwort „Smart Building” – liegt, beleuchten wir im Rahmen unserer Kooperation mit dem Bundesgremium.

Hausgeräte:

Evren Aksoy steht seit Oktober an der Spitze von Beko Grundig Österreich. Im Gespräch mit E&W stellte er die Zukunftsvision für das Unternehmen samt der Marke elektrabregenz vor.

Am 15. März 2023 öffnet die „Wohnen & Interieur“ nach dreijähriger Zwangspause endlich wieder ihre Pforten – ab dann gibt es „5 Tage Wohnsinn“. Im Hausgeräteressort werfen wir einen kurzen Blick auf die bevorstehende Messe.

Darüber hinaus berichten wir über die, vom FEEI Forum Hausgeräte in Auftrag gegebene Studie „Nachhaltigkeit bei Hausgeräten“, mit der erhoben wurde, was die Österreicher mit nachhaltigen Haushaltsgeräten verbinden bzw. was in ihren Augen ein nachhaltiges Haushaltsgerät ausmacht.

Und apropos Nachhaltigkeit: Im Interview mit E&W erzählt refurbed.at-Gründer Peter Windischhofer u.a. warum Refurbishment – also das professionelle Aufbereiten von gebrauchten Elektrogeräten – DAS Thema der Zukunft ist und immer mehr Händler auf diesen Zug aufspringen.

Telekommunikation

Gleich zwei Magenta Heros wurden Michael Scherwitzl, Inhaber von Red Zac MIKE’s, vom Magenta Vertrieb verliehen. E&W hat den Kärntner in seinem Shop in Bleiburg besucht und mit ihm über sein Erfolgsrezept gesprochen.

Unterhaltungselektronik

Zwischen 4. und 8. Jänner haben mehr als 115.000 Menschen und 3.100 Aussteller aus 173 Ländern die Hallen der CES in Las Vegas besucht. Wir geben einen Überblick über die Produktneuheiten.

Hama feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Der Zubehörspezialist wird 100 Jahre. In der E&W Jänner-/Februarausgabe werfen wir einen Blick zurück auf ein Jahrhundert Erfolgsgeschichte.

Wie schon 2022 wird die ORS auch heuer am Mobile World Congress in Barcelona teilnehmen. Diesmal werden unter dem Motto „5G Broadcast meets Broadband” die aktuellen Entwicklungen rund um seamless switching und low latency gezeigt.