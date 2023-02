Unternehmensziel

Arçelik erhält weitere Auszeichnung für Nachhaltigkeits-Strategie

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 08.02.2023

Nachhaltigkeit gehört zu den Kernwerten von Arçelik: Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen nun in den Corporate Knights' 2023 Global 100 Index aufgenommen.

Arçelik, die Mutter der Beko Grundig Österreich, hat Nachhaltigkeit als zentrales Unternehmens-Ziel definiert. Dass das Unternehmen nicht nur redet, sondern auch in die Umsetzung geht, das wurde nun von externer Stelle bestätigt. Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen in den Corporate Knights' 2023 Global 100 Index aufgenommen. Das ist innerhalb kurzer Zeit die dritte Auszeichnung in Sachen Nachhaltigkeit für Arçelik.

Corporate Knights erstellt seit 19 Jahren jährlich eine Rangliste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt und analysiert dafür deren Leistung bei der Behandlung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG). Arçelik, die Mutter der Beko Grundig Österreich AG, die in Österreich mit den Marken Beko, elektrabregenz und Grundig vertreten ist, erhielt diese Anerkennung nach einem Jahr anhaltender technologischer Investitionen und Veränderungen im Bereich der Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir erneut in den Corporate Knights‘ 2023 Global 100 Index aufgenommen wurden und über diese Bestätigung. Nachhaltigkeit hat in unserem Handeln und Tun immer oberste Priorität, für uns ist es eine Denkweise und Verantwortung. Wir sind stolz auf unsere 2022 gestarteten Initiativen und unsere entwickelten Technologien, die wir auch künftig fortsetzen werden“ erklärt dazu Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

Das ist die dritte prominente Auszeichnung für Arçelik: Vor kurzem erst wurde Arçelik auf Platz 16 der Real Leaders Top 300 Impact Companies of 2023 gewählt. Und Ende 2022 erzielte das Mutterunternehmen von Beko Grundig Österreich im S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022 erneut die höchste Punktzahl in der Kategorie DHP Household Durables Industry. Zudem wurde im Jahr 2022 Arçeliks Produktionsstätte in Ulmi, Rumänien, vom Weltwirtschaftsforum mit dem Sustainability Lighthouse Status ausgezeichnet, in Anerkennung der Spitzentechnologien und Produktionsanlagen, die die Produktivität steigern und gleichzeitig die Umwelt schützen. Darüber hinaus erhielt die Beko Grundig Österreich-Mutter im S&P Global Corporate Sustainability Assessment vom 16. Dezember 2022 das vierte Jahr in Folge die höchste Punktzahl in der Kategorie langlebige Haushaltsgüter. In Anerkennung seiner neuen Innovationen und seines Engagements, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Geschäftsstrategie zu stellen, wurde das Unternehmen zum sechsten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Indizes gelistet. Real Leaders, eine Gemeinschaft für Impact Leaders, die sich für einen positiven Wandel einsetzt, hat Arçelik und Beko erneut in ihre „Top 300 Impact Companies of 2023“ aufgenommen. In diesem Jahr wurden Arçelik und Beko auf die Plätze 16 und 17 gewählt.

Nachhaltigkeitsziele für 2030

Arçelik gibt sich allerdings mit dem Erreichten nicht zufrieden. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Arbeitsweise im Hinblick auf seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele für 2030 zu verbessern. So will Arçelik den Wasserverbrauch pro Produkt in der Produktion um 45% senken, die Wasserrecycling- und -wiederverwendungsquote auf 70% erhöhen und den Anteil von recyceltem Kunststoff in Produkten bis 2030 auf 40% steigern. Auf diesem Weg will die Beko Grundig Österreich-Mutter mindestens 50 Millionen US-Dollar in Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien investieren und für seine weltweiten Produktionsstätten 100 % Ökostrom beziehen, je nach Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern.