Kostenfreie Telefonie in die Türkei und nach Syrien

Netzbetreiber starten Erdbebenhilfe

Dominik Schebach | 09.02.2023 | 0 |

Unbürokratische Hilfe: Angesichts der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ermöglichen die Netzbetreiber ihren Kunden kostenfreie Anrufe in die betroffenen Staaten. (© Bild von StockSnap auf Pixabay)

Angesichts der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien werden auch die Netzbetreiber aktiv und ermöglichen kostenfreie Anrufe in die betroffenen Länder. So sind bei Drei seit dem 6. Februar bis einschließlich 15. Februar alle Anrufe und SMS von Österreich in die Türkei und Syrien kostenfrei. Magenta-Kunden können rückwirkend vom 1. Februar bis zum 28. Februar kostenfrei in die Türkei und nach Syrien telefonieren und SMS versenden. Bei A1 läuft diese Frist vom 10. Februar bis Ende des Monats.

Magenta:

„Die Ereignisse in der Türkei und in Syrien haben uns erschüttert. Auch viele Magenta Mitarbeitende haben Angehörige in der Türkei und in Syrien, umso mehr ist es uns ein großes Anliegen, schnell Hilfe zu leisten. Die Menschen in Österreich machen sich schon genug Sorgen um ihre Angehörigen und Freunde in den betroffenen Regionen, wir wollen einen Beitrag leisten, damit sie mit ihren Angehörigen unkompliziert in Verbindung bleiben können“, so Rodrigo Diehl, CEO Magenta Telekom.

Wie bereits auf sozialen Medien verlautbart, hilft Magenta hier unbürokratisch seinen Kunden, ihre Angehörigen in der Türkei und Syrien zu erreichen. Alle Magenta Kunden können rückwirkend ab 01.02.2023 bis 28.02.2023 kostenfrei in die Türkei und nach Syrien telefonieren und SMS versenden. Dies betrifft sowohl Mobilfunk-, als auch Festnetzkunden und umfasst sowohl Business-, als auch Privatkunden. Des Weiteren spendet die Konzernmutter Deutsche Telekom 1 Million Euro an Hilfsorganisationen.

Drei:

„Die erschütternden Bilder nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien haben uns alle tief getroffen. Wir wissen, dass viele Kunden und Kollegen Familie und Freunde in den betroffenen Gebieten haben. Es ist für sie alle wichtig, in Verbindung zu bleiben und dabei wollen wir sie unterstützen.“

Deshalb wird Drei alle Handygespräche und SMS aus Österreich in die Türkei und nach Syrien, ab dem 6. bis inkl. 15. Februar 2023 nachträglich auf der nächsten oder spätestens übernächsten Rechnung gutschreiben. Dies gilt laut Netzbetreiber auch für die Submarken eety und Lidl Connect. Gleichzeitig unterstützt Drei mit seiner sozialen Initiative Drei Hilft mit einem Spendenaufruf die Arbeit der UNICEF Österreich. UNICEF ist in beiden Ländern bereits vor Ort, um Kinder und Familien in Not zu helfen und die grundlegende Versorgung sicherzustellen.

A1:

„Wir sind fassungslos bei den Bildern, die uns aus den Erdbebengebieten erreichen. Wir wissen, dass viele Menschen in Österreich in der Türkei und in Syrien Familienmitglieder oder Freunde erreichen wollen: das ist ab morgen gratis möglich. Auch die Nachbar in Not Spendennummer 0800 664 2023 konnten wir schnell zur Verfügung stellen. “

All jene A1 Kund:innen, die ihre Angehörigen, Freunde oder Geschäftspartner in der Türkei und in Syrien erreichen möchten, tun dies ab 10. Februar bis Ende Februar kostenlos von ihrem A1 Handy oder A1 Festnetz aus. Die kostenlose Telefonie in die Türkei und nach Syrien gilt für alle Kund:innen von A1 (inkl. B.free), yesss!, bob, Red Bull Mobile und XOXO sowie aller Marken im A1 Netz.

Um den Menschen in den betroffenen Gebieten schnell helfen zu können, hat auch der ORF am 7. Februar die Aktion „NACHBAR IN NOT – Erdbebenopfer Türkei und Syrien“ gestartet. Um möglichst vielen Menschen eine einfache Spende zu ermöglichen, wurde die Spendennummer 0800 664 2023 innerhalb weniger Stunden aktiviert und ist bis auf Weiteres erreichbar.