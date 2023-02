Neue Fidelio- und GO Kopfhörer sowie der erste Philips Schlafkopfhörer

TP Vision präsentiert Neues von Philips Audio

Multimedia | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 09.02.2023

TP Vision stellte in Amsterdam neben den Philips TV-, auch die Philips Audio-Neuheiten vor. Dabei handelt es sich um zwei Fidelio Premium-Modelle, zwei GO-Sportkopfhörer sowie um den ersten Philips „Schlafkopfhörer“, der gemeinsam mit Kokoon entwickelt wurde.

TP Vision stellt in Amsterdam das Neuheiten-Programm von Philips TV und Audio vor (HIER finden Sie die TV-Neuheiten). Zu den Audio-Neuheiten zählen die neuen Kopfhörer Fidelio L4 Over-Ear und Fidelio T2 True Wireless-ANC. Zudem wurde die GO Serie um die Modelle A5508 und A5608 erweitert und darüber hinaus wurde das Modell N7808 vorgestellt, der erste „Schlafkopfhörer“ der Marke Philips, der in Zusammenarbeit mit den Schlafforschern von Kokoon entwickelt wurde.

Fidelio L4: „Einer der Besten … wird noch besser“

Über den neuen Kopfhörer Fidelio L4 Over-Ear L4 sagt TP Vision, dass er mit der Kombination aus hervorragender Audio-Performance, langer Akkulaufzeit, außergewöhnlich effizienter, aktiver Geräuschunterdrückung sowie exzellenter Passform und hohem Tragekomfort überzeugt – „und das alles in erstklassiger Verarbeitung“.

Wie schon sein Vorgänger besitzt der L4 einen eigens entwickelten 40 mm-Treiber, der jetzt mit einer Graphen-Beschichtung versehen ist, die zusätzliche Steifigkeit ohne Nachteile beim Gewicht bringen und eine noch sauberere Wiedergabe des Klangs im Mittel- und Hochtonbereich ermöglichen soll.

Die Bluetooth-Version 5.3 stehe für die zuverlässige und energieeffiziente Mehrpunktverbindung mit Auracast-Broadcasting und LE-Audio, während die Integration der LC3- und LDAC-Codecs auch kabellos eine Hi-Res Audioqualität auf höchstem Niveau erlaube. Die gleiche Qualität wird laut TP Vision auch über das zum Lieferumfang gehörende 3,5-mm-Miniklinkenkabel oder über USB-C erreicht.

Das Hybrid Adaptive ANC-System des Philips Fidelio L4 mit vier Mikrofonen wurde ebenfalls verbessert. Hierfür wurde die Belüftungsöffnung für das Mikrofon, welches die Umgebungsgeräusche misst (Feed Forward), an die Rückseite der Hörmuschel verlegt. An dieser Stelle ist es Windgeräuschen weniger stark ausgesetzt. Zudem wird die Empfindlichkeit des Feed-Forward-Mikrofons nun automatisch reduziert, sobald die Windgeräusche zunehmen. Für eine klare Klang- und Sprachqualität bei Telefonaten kommt ein zusätzliches Mikrofon zum Einsatz, um Hintergrundgeräusche zu erkennen und zu entfernen.

Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert: Der L4 bietet jetzt 50 Stunden Wiedergabe – davon 40 Stunden mit aktiviertem ANC. Eine Schnellladung von 15 Minuten ermöglicht fünf Stunden Wiedergabezeit.

Der neue, mit Leder bezogene Touch-Bereich soll eine einfache Bedienung per Streichen, Tippen und Drücken ermöglichen. Auch die Sprachunterstützung durch die Kompatibilität mit Google Assistant soll der einfachen Bedienung dienen. Der Fidelio L4 wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 verfügbar sein.

Fidelio T2

Die Philips Fidelio T2 In-Ear Headphones sind im Vergleich zum T1 um 20% geschrumpft, während die Ladeschale um 40% verkleinert werden konnte. Für „höchste Klangtreue über den gesamten Frequenzbereich“, wie TP Vision sagt, ist das Zwei-Wege-Design des T2 „zugleich fortschrittlich wie richtungsweisend“. „Der neue graphen-beschichtete, dynamische 9,2 mm-Treiber sowie der speziell optimierte, kompakte und sehr effiziente Balanced-Armature-Treiber stehen für bestmögliche Klangqualität bei In-Ear-Kopfhörern“, so der Hersteller.

Die neue Bluetooth-Version 5.3, inklusive Google Fast Pair, mit LE-Audio und dem LC3-Codec soll auch beim T2 eine zuverlässige kabellose Wiedergabe ermöglichen. Darüber hinaus biete der T2 die Verwendung des LDAC-Codecs für Musik „in höchster Klangqualität“.

Insgesamt verfügt der Philips Fidelio T2 über sechs Mikrofone, wobei sich drei Mikrofone in jedem Ohrhörer befinden. Zwei Mikrofone pro Earbud bieten ein hohes Maß an adaptiver Geräuschunterdrückung, während für Sprache je ein Mikrofon jetzt per Bone Conducting-Technologie störende Einflüsse von Windgeräuschen reduziert.

Trotz der geringeren Größe von Earbuds und Ladeschale präsentiert sich die Akkulaufzeit des T2 üppig, wie die Angaben des Herstellers zeigen: 9 Stunden ununterbrochene Wiedergabe mit aktiviertem ANC und weitere 27 Stunden Wiedergabe über das Ladecase – das sind 10 Stunden für Ohrhörer und 30 Stunden Wiedergabe über das Case ohne ANC. Das vollständige Aufladen benötigt zwei Stunden, während bereits nach nur fünf Minuten Ladezeit eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit laut TP Vision zur Verfügung steht.

Für den Einsatz im Freien, sind die Earbuds spritzwassergeschützt gemäß IPX4-Norm.

Der Fidelio T2 wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 verfügbar sein.

Neues von GO

TP Vision erweitert auch das Angebot an Sportkopfhörern der GO-Serie um zwei neue Mittelklassemodelle, die dank ihrer Kombination aus Komfort, Robustheit, Beständigkeit gegen Wasser und sehr gutem Sound für unterwegs, das Training und einen aktiven Lebensstil noch angenehmer machen sollen.

Der A5508 ist ein neuer True Wireless-Ohrhörer (TWS) mit einem verzerrungsarmen 8-mm-Treiber mit Graphen-Beschichtung, der – so das Versprechen – „eine hervorragende Klangqualität gewährleistet“, während der A5608 als Open Ear-Kopfhörer mit der neuesten Bone Conducting-Technologie ausgestattet ist. „Sie bietet Nutzern eine sehr gute Klangqualität und die beruhigende Gewissheit, Umgebungsgeräusche wahrnehmen zu können“, so TP Vision. Zusätzliche Sicherheit biete beim A5608 das integrierte LED-Licht.

Auch der A5508 und der A5608 nutzen das neue, zuverlässige Bluetooth 5.3 mit dem LC3-Codec – dies „für einen hervorragenden Klang bei hoher Energieeffizienz und der Möglichkeit für eine Multi-Point-Verbindung“ beschreibt der Hersteller.

Zu den Akkulaufzeiten der beiden Kopfhörer wird folgendes angegeben: Der A5508 bietet sieben Stunden Wiedergabe mit aktiviertem ANC – und weitere 21 Stunden mit dem Ladecase – mit einer zusätzlichen Stunde Wiedergabe nach nur fünf Minuten Ladezeit. Der A5608 erreicht sechs Stunden Wiedergabe mit einer zusätzlichen Stunde Wiedergabe nach einer 15-minütigen Ladung.

Das A5508 verfügt über ein hybrides ANC-System mit integrierter Unterdrückung von Windgeräuschen. Dank eines Doppelmikrofonsystems mit automatischer Feinabstimmung über KI sollen beide Headsets eine klare Gesprächsqualität bieten. Die A5508 und A5608 sind Sportkopfhörer und somit nach IPX5 schweiß- und wasserbeständig. Beide Modelle kommen im 2. Quartal 2023 auf den Markt.

Die ersten Philips Sleepbuds

Gemeinsam mit den Schlafforschern von Kokoon hat TP Vision den N7808 entwickelt, den ersten Philips Schlafkopfhörer, der Nutzer beim gesunden Schlaf unterstützen soll. Der Schlafkopfhörer N7808 besitzt extrem kleine, flache Earbuds, um auch beim seitlichen Liegen einen komfortablen Sitz im Ohr zu bieten. Zu diesem Zweck sind die meisten elektronischen Komponenten außerhalb des Ohrhörers platziert, wo sie flach hinter dem Kopf auch beim Liegen nicht stören.

Die N7808 Sleepbuds verfügen über eine minimale Bauhöhe von nur sechs Millimetern, was auch durch die verwendeten Balanced-Armature-Treiber erreicht wird. „Normalerweise haben Ohrhörer eine Bauhöhe von mindestens 20 mm“, ergänzt TP Vision. Dank der besonders kompakten Abmessungen kann der N7808 die ganze Nacht über im Ohr verbleiben ohne zu stören – so das Versprechen.

Sensoren in den Ohrhörern überwachen den Schlaf, um die Audioausgabe anzupassen und den Ton automatisch auszublenden, wenn die Nutzer allmählich einschlafen. Der N7808 arbeitet mit der Kokoon App zusammen, um das individuelle Schlafverhalten analysieren und verbessern zu können. Der Schlafzustand wird kontinuierlich über Beschleunigungssensoren und einen kleinen, optischen Herzfrequenzmesser im Ohrhörer überwacht. Zudem werden per Lichtreflektion die Veränderungen des Blutflusses im Inneren des Ohres gemessen.

„Außengeräusche sind in der Regel der Hauptgrund für Schlafstörungen“, sagt TP Vision. Die Sleepbuds des N7808 verfügen über eine sehr gute Geräuschisolierung, die in Kombination mit einer „intelligenten“ Geräuschmaskierungsfunktion arbeitet. Sie glättet die Spitzen von störenden Geräuschen mit einem fein abgestimmten, langsam eingeleiteten weißen Rauschen.

Der N7808 hat eine Akkulaufzeit von zehn Stunden und kann auch zum Telefonieren und zum Streamen von Musik verwendet werden, unter anderem über Apple Music, Audible, Spotify, YouTube, die Calm- und Headspace-Apps oder über die Kokoon-App.

Der N7808 wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 verfügbar werden.

Weitere Informationen unter www.sleepheadphone.com