hörensWERT

Josef Zwing: Umsatz nachhaltig boostern

Telekom Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 10.02.2023

hörensWERT ist der Podcast der Wertgarantie für alle Fachhandels- und Aktivpartner. Dieser bietet nicht nur Unterhaltung und Motivation, sondern greift auch Themen für die Partner im Feld auf. Für die jüngste Folge hat hörensWERT den Mobilfunkspezialisten Josef Zwing vor den Vorhang gebeten. Im Gespräch mit Moderator Max Hergt spricht der steirische Händler darüber, wie Wertgarantie ein zentrales Element seiner Unternehmensstrategie wurde und wesentlich zur Steigerung des Umsatzes beigetragen hat – und das nicht nur im Mobilfunk.

Eigentlich ist Josef Zwing Mobilfunkspezialist. Inzwischen verkauft der Steirer allerdings so viele Versicherungen für Gebrauchtgeräte, wie kaum ein anderer. „Das hat sich so ergeben, dass wir durch die Wertgarantie-Coachings auf das Thema ,schütze drei, zahl zwei‘ gebrieft wurden. Und wir haben gesehen, das ist der Booster, mit dem wir unsere Verträge verdoppeln können“, so Zwing im Gespräch mit Hergt. Damit habe man nicht nur jeden Kunden auf seine Mobiltelefone angesprochen, sondern auch über seine Lieblingsgeräte zu Hause – womit man fast unweigerlich auch bei der Waschmaschine lande, wie Zwing erklärt.

Der Umsatz-Boosters mit Wertgarantie passt damit perfekt zur Nachhaltigkeitsstrategie samt Reparaturschwerpunkt, welche Zwing seit dem Umbau des Geschäfts vor knapp einem Jahr verstärkt verfolgt. Sichtbar wird diese durch die Reparatur-Annahmetheke samt „Mooswand“, welche als Blickfänger zentral im Verkaufsraum platziert ist.

Motivation

Wertgarantie hat seit Ende 2021 insgesamt 13 Folgen seines Podcasts veröffentlicht, und greift dabei viele Themen auf, welche die Partner und ihre Mitarbeiter bewegen. So handelten die bisherigen Folgen u.a. von Nachhaltigkeit, Mitarbeiterführung, Servicestärke oder den Gründen für den Halbleitermangel. Weitere spannende Themen und Podcastfolgen sind laut Wertgarantie in Vorbereitung und sollen immer zum Monatsstart erscheinen.