Positionswechsel

BSH Hausgeräte: Denise Mücke übernimmt Leitung des Kundendienstes

Kleingeräte Hausgeräte | 1 | Menschen | Dominik Schebach | 13.02.2023

Denise Mücke übernimmt die Führung des Kundendienstes von BSH Österreich mit den Marken Bosch, Siemens, NEFF, Gaggenau, Soöitaire und Constructa. (© Sabine Klimpt)

Mit Denise Mücke verstärkt eine weitere Frau das Führungsteam der BSH Hausgeräte in Österreich. Die 39-Jährige übernimmt die Führung des österreichischen Kundendienstes beim WW-Hersteller. Der bisherige Leiter des Kundendienstes, Christoph Gassner, ist mit Jahresbeginn zurück in die deutsche Unternehmenszentrale nach München gewechselt, wo er als Leiter des Customer Service Transformation-Teams die bislang von Mücke verantworteten Agenden übernommen hat.

Mücke soll in ihrer neuen Position die Weiterentwicklung des – vielfach ausgezeichneten – Kundendienstes zum ganzheitlichen Lösungsanbieter vorantreiben. Der Service-Bereich für die Marken Bosch, Siemens, NEFF, Gaggenau, Solitaire und Constructa ist die größte Abteilung innerhalb der BSH Österreich. Die Kundendienstorganisation der BSH umfasst neben dem eigenen Contact Center, das auf unterschiedlichen Kanälen wie Telefon, Email oder Social Media und Live-Chat erreichbar ist, einen eigenen Service-Shop, eine eigene Werkstatt sowie ein österreichweites Netzwerk von Kundendiensttechnikern.

Eine der Prioritäten ist für Mücke die Entwicklung und langfristige Etablierung neuer Servicemodelle. So will sie die Performance in Sachen Schnelligkeit und Zufriedenheit für die Kunden mit innovativen Zugängen weiter verbessern. „Ich bin wirklich begeistert von dem Ausmaß an Erfahrung und Expertise, welches hier in der österreichischen Organisation vorhanden ist und auch vom tollen Engagement und der Motivation, mit der die Kolleginnen und Kollegen für unsere Kunden arbeiten. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und sehe es als großen Ansporn, das 140-köpfige Team leiten zu dürfen. Ich bin selbst seit Jahren mit viel Begeisterung im Kundendienst tätig, weil man gerade in diesem Bereich jeden Tag so viel Positives für unsere Kunden bewirken kann“, so die aus Baden-Württemberg stammende Mücke.

Auch Ulrike Pesta, Geschäftsführerin der BSH Hausgeräte in Österreich zeigt sich überzeugt vom hohen Stellenwert des Kundendiensts: „Nur mit einem exzellenten Kundenservice gelingt es uns, das Markenversprechen weit über den Kauf eines Geräts hinaus mit positiven Kundenerlebnissen zu erfüllen. Damit investieren wir langfristig in Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Daher hat für uns in der BSH unser eigener Werkskundendienst und dessen stetige Weiterentwicklung weiterhin eine sehr hohe Priorität für uns. Er ist sozusagen auch unsere Visitenkarte nach außen und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal am Markt, auf das wir sehr stolz sind.“, so Pesta. „Gemeinsam mit seinem tollen, engagierten Team ist es unserem bisherigen Leiter Christoph Gassner gelungen, den Kundenservice der BSH Österreich zu einem wesentlichen Wettbewerbsvorteil auf- und auszubauen. Zahlreiche Auszeichnungen von externen, unabhängigen Institutionen sowie sehr gute Werte in unserem eigenen Feedback-Prozess zeigen, dass die BSH Österreich mit einer starken Kundendienstorganisation einen besonderen Mehrwert für Endkunden bietet. Umso mehr freut es mich, dieses großartige Team auch in Zukunft in besten Händen zu wissen.“

Denise Mücke

Ist bereits seit 2012 für die BSH Hausgeräte tätig. Nach ihrem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft in Reutlingen und Reims sammelte Mücke Erfahrung als Unternehmensberaterin beim internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, bevor sie bei der BSH andockte. Seither begleitet sie die Kundendienst-Organisation des Unternehmens in mehreren Ländern, u.a. in Skandinavien. Dabei hat sie die Einführung neuer Prozesse, die laufende Organisationsentwicklung sowie die digitale Transformation in diesem Bereich mitverantwortet. Zuletzt leitet Mücke in der BSH Zentrale in München den Berich Customer Service Transformation global.