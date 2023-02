Für eine gelungene Grillsaison und mehr

Gute Vorsätze von KitchenAid

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 15.02.2023

Die Grillsaison steht vor der Türe - und mit den vielen verschiedenen Vorsätzen für die KitchenAid Artisan Küchenmaschine werde diese erst so richtig aufgepeppt, wie die amerikanische Kultmarke verspricht. Vor allem für vegetarische oder vegane Gäste sollen sich mithilfe der zahlreichen Zubehörteile viele kulinarische Besonderheiten zubereiten lassen.

Ob selbstgemachte Burger Patties, saftige Gemüsepuffer, Stockbrot oder erfrischende Cocktails – all das lässt sich mit den unterschiedlichen Vorsätzen für die Küchenmaschine von KitchenAid umsetzen. „Vor allem für vegetarische oder vegane Gäste lassen sich mithilfe der zahlreichen Zubehörteile viele kulinarische Besonderheiten zubereiten, die für viele unvergessliche BBQ-Momente sorgen“, garantiert die Marke.

So raspelt und schneidet der Gemüseschneider in kürzester Zeit vielfältige Zutaten von Käse über Kohl bis hin zu Karotten. „Schmackhafte Gemüsepuffer oder vegetarische/vegane Burger Patties gestalten Grillabende so noch bunter und aufregender“, sagt KitchenAid. UVP: 129,00 Euro

Der Ganzmetall-Fleischwolf macht die Verarbeitung von frischem Fleisch für Wurst, Burger und Laberln ganz einfach. Zwei unterschiedliche Wurstfüllhörner ermöglichen das Einfüllen des Bräts. Auch vegetarische Alternativen können mit diesem Zubehörteil kreiert werden. UVP: 169,00 Euro

Der Food-Processor-Vorsatz verwandelt Gemüse im Handumdrehen in feine Scheiben, kleine Würfel oder Juliennestreifen. Sechs Einstellungsstufen ermöglichen dabei unterschiedliche Stärken der Zutaten. So lassen sich in kürzester Zeit frische Salate oder andere knackige Grillbeilagen zubereiten. UVP: 249,00 Euro

Mit dem Shave-Ice-Vorsatz kann man sich hingegen im Handumdrehen köstliches Eis zaubern. Auch künstlerische Cocktail-Kreationen sind möglich – „denn die feinen Raspeln lassen sich hervorragend in jeden kalten Drink integrieren“, sagt KitchenAid. UVP: 149,00 Euro