PV-Kongress 2023: Der Countdown läuft

Beim jährlichen PV-Kongress werden aktuelle politische Entwicklungen, Neuheiten zu PV-Themen sowie spannende Projekte vorgestellt. So steht der PV-Kongress 2023 unter dem Schwerpunktthema: „Die Zukunft will gestaltet werden”. Das Kongressprogramm wird dazu interessante Einblicke in die aktuellen Überlegungen und zukünftigen Anforderungen geben und durch spannende Vorträge und lebhafte Praxisberichte von Experten ergänzt. Der direkte Austausch der Branche sowie eine Fachausstellung der Akteure der Solarrevolution nehmen auch heuer einen großen Stellenwert der Veranstaltung ein.

Programm im Überblick

1.Block:

8:30 Uhr: Check-In und Willkommenskaffee

9:00 Uhr: Begrüßung und Eröffnungsstatements

Herbert Paierl | Bundesverband Photovoltaic Austria

Leonore Gewessler | Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (angefragt) Bernd Vogl | Klima- und Energiefonds

Jürgen Czernohorszky | Stadt Wien

Stefan Reininger | Klima- und Energiefonds

9:00 Uhr: KEYNOTE: Noch Klimakrise oder schon Klimanotstand?

Reinhard Steurer | Universität für Bodenkultur, Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik

10:10 Uhr: Letzter Auswege Energiewende: Leistbarer Strom als Existenzgrundlage für Österreichs Unternehmen

Einblick in Projekte aus Vorreiter-Betrieben u. a. mit Rudolf Plasil | Enery Development GmbH

kommentiert von Florian Stangl | Niederhuber & Partner Rechtsanwälte

10:50 Uhr: Small Talk zu Neuheiten aus der Praxis

2.Block:

11:35 Uhr: Programmen im PV-Bereich

Klima- und Energiefonds

11:45 Uhr: ElWOG & Co.

Benedikt Ennser | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

12:10 Uhr: EAG-Förderungen

Marija Markovic | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

12:35 Uhr: Small Talk zu Neuheiten aus der Praxis

3.Block:

13:50 Uhr: Netz-Ausbau oder Nicht-Ausbau – Was kostet uns das?

Oesterreichs Energie

14:15 Uhr: Quo Vadis – Integrierter Netzinfrastrukturplan?

Judith Neyer | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

14:40 Uhr: So geht die „Fast-Lane“ zum Zählpunkt – Digitalisierung von Netzanfragen

Tobias Falke | envelio Gmbh in Zusammenarbeit mit E. DIS AG

15:05 Uhr: Small Talk zu Neuheiten aus der Praxis

4.Block:

15:50 Uhr: Tourismus der Zukunft: Erneuerbare Energie als Erfolgskonzept

Thomas Schauppenlehner | Universität für Bodenkultur, Institut für Landschaftsentwicklung,

Erholungs- und Naturschutzplanung

16:15 Uhr: It´s all about the details: Warum eine Freiflächenanlage keine Dachanlage ist

Andreas Dallinger | Nikko Engineering GmbH

Martin Perschl | Ruralplan Ziviltechniker GmbH

16:45 Uhr: Landschaf(f)t MehrWert – Konzepte aus der Praxis

Floating-PV: Schwimmendes Sonnenkraftwerk in Grafenwörth | EVN- ECOwind Projektgesellschaft

Agri-PV: Sonnenfeld in Bruck/Leitha – (angefragt)

17:05 Uhr: Wrap-Up & Verabschiedung

Vera Immitzer | Bundesverband Photovoltaic Austria