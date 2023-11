„Viel Fernsehen für wenig Geld“

simpliTV startet Herbst- und Winteraktion

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 06.11.2023

„Wir wissen, dass in Zeiten von hoher Inflation und Preissensibilität, Flexibilität und Vielfalt wichtig sind, deshalb haben wir diese Aktion ohne Bindung ins Leben gerufen, damit unsere Kunden die volle Kontrolle über ihr Fernseherlebnis haben", sagt Philipp Dainese, Geschäftsführer simpliTV. (© simpliTV)

simpliTV freut sich, eine aufregende neue Aktion anzukündigen, die das Fernseherlebnis für Menschen in Österreich noch einfacher und günstiger machen soll: Ab sofort bietet simpliTV sein umfangreiches Produktpaket simpli more mit über 100 TV-Sendern um nur € 6,90 pro Monat (statt € 12,90 pro Monat) ohne Bindung und ohne Freischaltentgelt für alle Empfangswege an.„So günstig war volles HD-Vergnügen mit über 100 Sendern noch nie! Mit dieser Aktion möchten wir das Fernsehen für unsere Kunden so einfach und erschwinglich wie möglich machen. Wir wissen, dass in Zeiten von hoher Inflation und Preissensibilität, Flexibilität und Vielfalt wichtig sind, deshalb haben wir diese Aktion ohne Bindung ins Leben gerufen, damit unsere Kunden die volle Kontrolle über ihr Fernseherlebnis haben“, sagt Philipp Dainese, Geschäftsführer simpliTV.

simpliTV wird über das attraktive Preisangebot unter dem Motto „Viel Fernsehen für wenig Geld“ auf allen klassischen und digitalen Werbe- und Kommunikationskanälen intensiv informieren. Dabei werden Plakate und Printinserate genauso zum Einsatz kommen wie TV-Spots und zielgruppengenaue Online- und Social Media–Maßnahmen