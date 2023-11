„Innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“

Schneider Electric-CEO Peter Herweck: Erster öffentlicher Auftritt in der Region DACH

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 15.11.2023

Im Rahmen des Schneider Electric CEO Events absolvierte Peter Herweck, CEO von Schneider Electric, seinen ersten öffentlichen Auftritt in Deutschland. In seiner Keynote widmete sich Herweck den drängendsten Herausforderungen mittelständischer Unternehmen.

In seinem Vortrag „Erfolg in Zeiten des Wandels: Innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ griff Herweck gegenwärtige Probleme wie hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und protektionistische Tendenzen in der Weltwirtschaft auf. Dabei konnte er aufzeigen, dass digitale Technologien bereits heute Unternehmen dabei unterstützen können, diese Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Anhand von Praxisbeispielen verdeutlichte er zudem, dass passgenaue Branchenlösungen zu kalkulierbaren Kosten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und Budgets realisierbar sind.

Sein Vortrag wurde im Rahmen des CEO Events zusammen mit einer Presseveranstaltung von Schneider Electric in Frankfurt abgehalten. Etwa 80 Geschäftsführer führender mittelständischer Unternehmen sowie 30 renommierte Journalisten der Fachpresse aus der DACH-Region nahmen daran teil. Beim CEO Event ebenfalls anwesend waren: Barbara Frei, Executive Vice President Industrial Automation; Peter Weckesser, Chief Digital Officer; und Christophe de Maistre, Zone President DACH – alle von Schneider Electric.