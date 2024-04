HiddenWires Umfrage bestätigt Spitzenposition

KNX weiterhin führend bei Smart Home

Energiezukunft E-Technik | 0 | Markt, Wissen | Wolfgang Schalko | 30.04.2024

Eine aktuelle HiddenWires Umfrage zeigt: KNX bleibt die erste Wahl für Fachleute als innovative, sichere und nachhaltige Technologie, die standardisierte und interoperable Lösungen für einen ständig wachsenden und sich verändernden Markt bietet.

In der sich schnell entwickelnden Welt der Smart Home-Technologie behauptet sich KNX als bevorzugter Standard für die Haus- und Gebäudeautomation. Die jüngste Branchenumfrage von HiddenWires, bei der Daten aus den Jahren 2021 und 2023 verglichen wurden, unterstreicht das anhaltende Wachstum bzw. die dominierende Stellung von KNX sowie die sich ändernden Vorlieben am Smart Home-Sektor.

Genau wie in der Umfrage von 2021 hat KNX seine Spitzenposition sowohl in Bezug auf den Bekanntheitsgrad als auch auf die praktische Anwendung beibehalten. Die HiddenWires Umfrage von 2023 zeigt einen deutlichen Anstieg der Nutzung von KNX, was seinen Status als Industriestandard weiter festigt. Die anhaltende Bevorzugung von KNX durch 63% der Integratoren und Installateure, die das Rückgrat der Branche bilden, unterstreicht die Zuverlässigkeit und Interoperabilität von KNX. Damit wird KNX bei der Haus- und Gebäudeautomation deutlich häufiger als Wi-Fi (52%) oder Bluetooth (30%) und dreimal häufiger als Technologien direkter Wettbewerber eingesetzt.

KNX Energiemanagement als Antwort auf neue Kundenwünsche

Die Beleuchtung gilt nach wie vor als die wichtigste Smart Home-Anwendung (71%), dicht gefolgt von der Temperaturregelung (64%) und den Jalousien (52%) – allerdings dicht gefolgt von einem zunehmenden Interesse am Energiemanagement im Haus: 50% der Smart Home-Projekte verfügen inzwischen über automatisierte Energiemanagementfunktionen. KNX passt perfekt in diese sich entwickelnde Landschaft mit dem Bedarf an einer nachhaltigen Technologie, die Energiemanagementlösungen anbietet und die Energieeffizienz durch intelligente Automatisierung erhöht.

Mehr Begeisterung für Smart Homes

Die Umfrage zeigt außerdem einen bemerkenswerten Anstieg des Interesses an intelligenten Häusern, wobei fast die Hälfte der Befragten angab, dass sich das Interesse in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat. Dieses steigende Interesse von Hausbesitzern in Verbindung mit der dominierenden Nutzung der KNX Technologie durch Fachleute lässt eine weitere Verbreitung von KNX Smart Homes in den kommenden Jahren erwarten.

Weitere Details zur HiddenWires-Umfrage finden Sie hier: https://www.hiddenwires.co.uk/news/article/sharp-insights-into-smart-homes