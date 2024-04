„Jetzt startet der breit angelegte Rollout“

REDlight: RED ZAC Zöscher als Vorreiter

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 30.04.2024

(Bild v. li.): RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane, Andrea Eppacher, Geschäftsführer von RED ZAC Zöscher und RED ZAC Aufsichtsratsmitglied Christian Zöscher und Indzi Kodba, Prok. und Geschäftsfeldleiterin Produkte und Gewerbe bei REXEL Austria.

RED ZAC Zöscher & Söhne in Graz blickt auf eine lange Tradition im Familienbetrieb zurück und auch auf 70 Jahre Erfahrung im Bereich Lichtkonzepte. „Deshalb haben wir uns diese Expertise im Rahmen unseres REDlight Projektes zunutze gemacht“, meint RED ZAC Vorstand Brendan Lenane. Als Pilothändler startete Zöscher nun mit der Ausstellung der REDlights und brachte hier in der Umsetzung viele Inputs ein.

Mit dem Konzept REDlight sorgen RED ZAC und REXEL in Zusammenarbeit mit RED ZAC Zöscher für moderne und innovative Ideen im Bereich Licht. „Wir wollen unseren Kunden die Lichttrends 2024 vermitteln und dazu haben wir ein eigens kreiertes POS-Möbel geschaffen, das unseren Händlern ab sofort zur Verfügung steht“, sagt Brendan Lenane. Die Installation des ersten REDlight POS-Moduls bei RED ZAC Zöscher erfolgte kurz nach der Vorstellung der innovativen Beleuchtungslösungen bei der REXEL expo Ende Jänner in Wels. „Wir haben nun die Gruppensitzungen im Frühjahr 2024 genutzt, um das Projekt den Händlern noch einmal gemeinsam vorzustellen – inklusive erstem Erfahrungsbericht von Christian Zöscher. Jetzt startet der breit angelegte Rollout an alle Händler innerhalb der RED ZAC Gruppe“, so der RED ZAC Vorstand.

Wie Lenane berichtet, ist das Interesse bei den Händlern enorm – „zumal das einfache Konzept sowie das äußerst margenträchtige Geschäftsmodell wichtige Kriterien für die RED ZAC Fachhändler darstellen“, ergänzt Lenane. Christian Zöscher, Geschäftsführer von RED ZAC Zöscher und Söhne sowie Aufsichtsrat bei RED ZAC bringt es auf den Punkt: „REDlight ist eine großartige Ergänzung in unserem Licht- und Leuchten-Sortiment. Speziell die einfache operative Abwicklung in Partnerschaft mit REXEL gefällt uns sehr gut. Aber auch das POS-Konzept mit dem modularen Replenishment haben wir so noch nicht gesehen und ist eine wesentliche Neuerung bzw. Innovation.“

„REXEL arbeitet das Kernsortiment in Zusammenarbeit mit der RED ZAC Zentrale bzw. dem zuständigen Produktmanager aus, übernimmt die Lagerhaltung sowie das gesamte Fulfillment sowohl zu den Händlern als auch zu den Endkunden bei Bestellungen auf redzac.at mittels Dropshipment“, erklärt Indzi Kodba, Prok. und Geschäftsfeldleiterin Produkte und Gewerbe bei REXEL Austria „Wir freuen uns sehr, einen weiteren Schritt in der engen Zusammenarbeit mit RED ZAC zu gehen.“

„Ich bin von diesem Projekt begeistert“, ergänzt Andreas Buchta, Business Manager Beleuchtungslösungen bei REXEL. „Vom ersten Meeting bis zum Abschluss war das Projekt perfekt und die Zusammenarbeit mit dem Team von RED ZAC sowie allen Projektbeteiligten großartig. So bringt jeder seine Stärken ein und bei RED ZAC ist das klar das Marketing und die Bearbeitung des Endkundenmarktes.“

„In dem Konzept geht es um die Diversifizierung unseres Sortiments,“ sagt Lenane. „Zum ersten Mal bietet die RED ZAC Zentrale dank der integrativen Zusammenarbeit mit REXEL ein Gesamtkonzept zum Thema Beleuchtung an. Ausschlaggebend dafür war ein gemeinsamer 360-Grad Ansatz, ein klar strukturierter Prozess und ein maßgeschneidertes On- und Offline-Vermarktungskonzept inklusive POS-Konzept für alle teilnehmenden Händler. Jetzt geht es an den Rollout, den wir alle schon gespannt erwarten.“