Unleash the Galaxy

Samsung startet neue 360° Kampagne am Wiener Riesenrad

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 30.04.2024

Pünktlich zum 1. Mai und damit zum Maifest im Wiener Prater lanciert Samsung seine neue Werbekampagne für das Galaxy S24 Ultra: Das Riesenrad wird dabei der Zugang zu einer neuen Galaxie.

Ab dem 1. Mai dreht sich das Wiener Riesenrad im Prater um das Samsung Galaxy S24 Ultra. Das Wiener Wahrzeichen wird bis 26. Mai zentrales Element von der neuen Werbekampagne des Herstellers, welche die Generation Z an das neue AI-basierte Smartphone von Samsung heranführen soll.

Mit einem eigenen Augmented Reality-Filter lässt Samsung die Nutzer in eine andere Galaxy eintauchen und gleichzeitig an einem verlockenden Gewinnspiel teilnehmen. Denn durch das Aufrufen der Seite gewinnspiel.samsung.at und dem Öffnen der darauf verlinkten AR-Filter, wird beim Wiener Riesenrad das Portal zu einer anderen virtuellen Galaxie eröffnet. Diejenigen, die dieses digitale, bildstarke und immersive Erlebnis auf TikTok oder Instagram teilen und @samsungaustria taggen, nehmen an dem Gewinnspiel teil und haben damit die Chance auf eines von zehn Galaxy S24 Ultra Smartphones.

„Wir freuen uns eines der bekanntesten Wiener Wahrzeichen als zentrales Element für diese außergewöhnliche Kampagne nutzen zu können und damit möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer auf unsere innovativen Produktentwicklungen aufmerksam zu machen“, erklärte Petra Müller, Head of Marketing Communications IM bei Samsung Österreich über #UnleashTheGalaxy.

Wer nicht am Wiener Prater vorbeispaziert, hat die Möglichkeit an über 50 anderen Standorten in Wien, Linz, Graz und Salzburg auf Digitalen Out Of Home (DOOH) Screens von Gewista am Erlebnis teilzuhaben. Dort werden Bilder vom Wiener Riesenrad dazu auffordern den AR-Filter von Samsung auszuprobieren und auf TikTok und Instagram die Kampagne #UnleashTheGalaxy mit der Community zu teilen.

Im Zuge dieser Kampagne wird Samsung Österreich auch ihren neuen TikTok Account lancieren, um noch näher mit ihrer Zielgruppe GenZ in Kontakt zu treten. Begleitet wird die Kampagne auch über einen TV-Spot und zusätzliche digitale Maßnahmen wie Newsletter, Influencer Postings oder Buchungen auf reichweitenstarken Medien wie YouTube.

Zwischen dem 27. Mai und 02. Juni werden die zehn glücklichen Gewinner des Gewinnspiels verkündet und eine Video-Zusammenfassung der Kampagne auf den Social Media Channels von @samsungaustria gezeigt.