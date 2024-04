Doppelt ausgezeichnet

Wiha gewinnt gleich zwei iF Design Awards

E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 30.04.2024

Wiha freut sich über die zweifache Auszeichnung mit dem iF DESIGN AWARD 2024 für die Wiha Werkzeugrucksack Sets sowie die Multifunktionszange 8in1. (© Wiha)

Wiha hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gleich doppelt gewonnen. Prämiert wurden die Wiha Werkzeugrucksack Sets sowie die Multifunktionszange 8in1 electric in der Disziplin Product, Kategorie Industry/Tools.

Beide Produkte konnte die 132-köpfige internationale Expertenjury in unterschiedlichen Bewertungskriterien überzeugen, die neben der Form und Gestaltung ebenso z.B. die Idee und Funktionalität, die Differenzierbarkeit oder den Nutzen für die Gesellschaft berücksichtigen. Für die Wiha Werkzeugrucksack Sets bedeutet der iF DESIGN AWARD 2024 die sechste Auszeichnung, für die Multifunktionszange 8in1 nach dem German Design Award 2024 die zweite.

Wiha Marketingleiter Sven Wilde erklärt dazu: „Unser Werkzeugrucksack ist ein absoluter Rekord-Gewinner mit sechs Auszeichnungen an der Zahl: Vom Red Dot Product Design Award 2023 angefangen, über den Focus Open Silver Award 2023, den German Design Award 2024, den Plus X Award in vier Kategorien bis zuletzt dem Designplus Award powered by Light+Building. Parallel zu diesem durchschlagenden Auszeichnungs-Erfolg sprechen die Rückmeldungen unserer Handelspartner und Profianwendern die gleiche Sprache, was uns ebenso viel bedeutet. Die miteinander verwobenen Faktoren Design, Funktion und Qualität erfüllen als gesamtheitliches Design-Konzept so unserer Meinung nach den besten aller Zwecke: Einen echten, spürbaren Mehrwert und Nutzen im Profi-Alltag zu bieten.“ Ebenso freut sich Wiha über die zweite Auszeichnung ihrer Multifunktionszange 8in1 electric. Mit ihr können gleich acht typische Anwendungen des Elektrohandwerks abgedeckt werden.